Kron Telekomünikasyon'dan 5,4 milyon TL net kar - Son Dakika

Kron Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ, yılın 9 ayında 5,4 milyon TL konsolide net kar elde etti.

Kron Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin yılın 9 ayında 5 milyon 407 bin 755 TL konsolide net kar elde ettiği bildirildi.

Kron Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ, geçen yılın aynı döneminde 2 milyon 454 bin 891 TL konsolide net kar açıklamıştı.

Geçen yılın 3. çeyreğinde 938 bin 507 TL zarar açıklayan şirket bu yılın aynı döneminde 3 milyon 636 bin 430 TL konsolide net kara döndü.