Kron Telekomünikasyon'dan yönetim kurulu üyelerindeki değişikliklere ilişkin açıklama - Son Dakika

Kron Telekomünikasyon'dan yönetim kurulu üyelerindeki değişikliklere ilişkin açıklama
04.11.2020 18:05
Kron Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ, şirket yönetim kurulu üyelerinden Kamil Orman'ın istifasının kabulüne ve yerine ilk genel kurulda onaylanmak üzere Adalet Yasemin Akad'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildiğini bildirdi.
Kron Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ, şirket yönetim kurulu üyelerinden Kamil Orman'ın istifasının kabulüne ve yerine ilk genel kurulda onaylanmak üzere Adalet Yasemin Akad'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildiğini bildirdi.
Kron Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Şirket Yönetim Kurulumuzun 4 Kasım 2020 tarihinde yaptığı toplantıda, Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinden Kamil Orman'ın istifasının kabulüne ve yerine ilk genel kurulda onaylanmak üzere Adalet Yasemin Akad'ın seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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