Kron ve Business iş ortaklığına gitti - Son Dakika

Telekomünikasyon, finans, enerji ve sağlık gibi sektörlerde yer alan birçok global firmaya yazılım ürünleri sunan Kron'un, Vodafone Business ile iş birliği kapsamında hayata geçirilen "Vodafone Güvenli Erişim Yönetimi" çözümü "dünyada bu alanda bir telekomünikasyon şirketi ile geliştirilen ilk servis" olma özelliği taşıyor.

Kron'dan yapılan açıklamaya göre, Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) yazılım üreticisi olarak global arenada faaliyet gösteren şirket, Vodafone Business ile bir iş ortaklığına imza attı.

İş ortaklığı kapsamında dünyada bu alanda bir mobil operatör ile geliştirilen ilk servis olma özelliği taşıyan Vodafone Güvenli Erişim Yönetimi hayata geçirildi. Gücünü Kron'un dünya çapında tanınan Single Connect platformundan alan Vodafone Güvenli Erişim Yönetimi ile Vodafone Business, PAM hizmetini müşterilerine sunmaya başladı.

"Sektörde bir ilk olabilecek çözümler geliştirmeye başladık"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Kron Genel Müdürü Mete Sansal, iş birliğinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Vodafone Business ile uzun zamandır çalışıyoruz. İş birlikteliğimizin kapsamını son zamanlarda daha da genişleterek birlikte sektörde bir ilk olabilecek çözümler geliştirmeye başladık. Karşılıklı görüşmelerimiz sonrası şirketlerin daha ekonomik olarak faydalanabileceği bir PAM çözümünü ortaya çıkardık. Yaptığımız değerlendirme sonucunda 'cloud' (bulut ortam) müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve daha ekonomik bir çözüm olan Vodafone Güvenli Erişim Yönetimi'ni hayata geçirdik. Vodafone Güvenli Erişim Yönetimi çözümünde yine Single Connect altyapısı üzerinden ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Veri güvenliği kurumların olmazsa olmazları arasında yer alıyor"

Vodofone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise şunları kaydetti:

"Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaçlarını analiz ederek başta bağlantı, veri merkezi ve siber güvenlik gibi çözümlerimizle rekabet avantajı sağlamalarına destek oluyoruz. Dijitalleşmenin düne nazaran çok daha hızlandığı bugünlerde, veri güvenliği kurumların olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Veri güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynayan erişim güvenliği de önemli konuların başında geliyor. Kron ile geliştirdiğimiz iş ortaklığında Vodafone Güvenli Erişim Yönetimi ile Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi'ni çoklu-kiracılı (multi-tenant) yetkinliklere sahip bir hizmet olarak sunuyoruz."

Bulut üzerinde tüm hareketler izlenebiliyor

Öte yandan açıklamaya göre, Vodafone Business, Vodafone Güvenli Erişim Yönetimi ile çözümü kullanan müşterilerine hem güvenlik ihtiyaçları hem de bağlı oldukları regülasyonlar gereği, bulut üzerinde host ettikleri sunuculara erişimlerde kimin ne zaman, hangi amaçla ve ne tür işlemler yaptığını kayıt altına alma ve geriye dönük izlenebilme olanağı sunuyor.

Kurumsal firmaların iç ve dış siber güvenlik tehditlerine karşı Kron tarafından geliştirilen Single Connect ürünü, erişim ve veri güvenliği konusunda geniş kapsamlı modüllere sahip bir yetkili hesap erişim güvenliği platformu. Bilişim altyapı sistemlerindeki tüm yetkili erişimleri yöneterek veri güvenliği sağlayan ürün, sahip olduğu modüler yapısı ve ajansız mimarisi sayesinde çok kısa sürede devreye alınıyor. Gelişmiş oturum yönetimi sayesinde de kötü niyetli eylemleri gerçekleşmeden gerçek zamanlı olarak tespit ederek önlüyor ve kayıt altına alıyor.