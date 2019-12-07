Kronik ağrı depresyona sürüklüyor

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr.Turan Uslu, kronik ağrı ve depresyon çoğunlukla bir arada bulunan sorunlar olduğunu belirtti.



Depresyonun kronik ağrıdan dolayı acı çeken insanların karşılaştığı en yaygın psikolojik sorunlardan biri olduğunu ve çoğunlukla hastanın durumunu ve tedavisini daha da zorlaştırdığını anlatan Prof. Dr.Turan Uslu, "Doktorlarına ağrıdan şikayet eden hastaların yüzde 25-50 den fazlası, depresyondadır. Depresyondaki insanların ortalama %65'i aynı zamanda ağrılardan da şikayetçidir. Ağrılarından dolayı ilaca bağımlı hale gelen insanların depresyona girme ihtimalleri daha yüksektir. Kronik ağrısı olan hastalarda depresyon, çoğunlukla teşhis edilmemiş olduğundan tedavisi de yapılmaz. Ağrı belirtileri ve şikayetleri, çoğu doktor ziyaretlerinin ana konusudur" dedi.



Kronik ağrılı hastalarda depresyonun gözden kaçmasının ve tedavi edilmemesinin sonucu, ağrıyı çok daha kötü hale getirebilen; fiziksel aktivitede azalma, uyku bozuklukları, iştah kaybı, cinsel sorunlar ve enerji eksikliğiyle birlikte seyreden depresyon olduğunu anlatan Prof. Dr.Turan Uslu, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Kronik ağrı ve depresyon el ele gider. Neredeyse, kronik ağrısı olan bir kişinin depresyonda olduğunu varsayılmalı ve tedavi buna göre yapılmalıdır. Ağrı, herkeste duygusal bir tepkiye neden olur. Kaygı, asabiyet ve ajitasyon, bunların hepsi de herhangi bir nedenle zarar gördüğümüzde ortaya çıkan normal hislerdir. Ağrı azaldığında normal olarak stres tepkisi de azalır."



Prof. Dr.Turan Uslu, sürekli olarak harekete geçirilmiş stres tepkisi zamanla depresyonla ilişkili çok yönlü sorunlara sebep olabileceğini ifade ederek bu sorunlardan bazıları şöyle aktardı; "Kronik kaygı, Kafa karışıklığı, Yorgunluk, Asabiyet, Uyku bozuklukları, Kilo alma veya kilo kaybı ve Depresyon.



Depresyonla kronik ağrı arasındaki örtüşmenin bir bölümü, biyolojiyle açıklanabilir. Depresyon ve kronik ağrı, benzer sinir taşıyıcılarından (sinirler arasında hareket eden kimyasal haberciler) bazılarını paylaşır. Aynı zamanda benzer sinir yollarından bazılarını da paylaşır. Aynı zamanda kronik ağrının kişinin genel hayatı üzerinde yaptığı olumsuz etki de depresyona zemin hazırlar.



Kronik ağrı birçok kayıpla sonuçlanır. İş kaybı, çevre kaybı, aile ilişkilerinin bozulması, toplumsal rollerin bozulması, aşırı kilo ya da zayıflama, cinselliğin kaybedilmesi, ekonomik zorluklar, sürekli ilaç kullanılması ve buna bağlı yan etkiler vs.. kronik ağrılı hastalar için depresyonu bir kader haline getirir. Depresyon yerleşince, var olan ağrıyı daha da artırır. Depresyon, kronik ağrıyla başa çıkma becerisini azaltarak çifte darbe vurur.



Araştırmalar, kronik ağrısı ve depresyonu olan insanları sadece kronik ağrısı olanlarla karşılaştırdı. Kronik ağrısı ve depresyonu olanlar: Daha şiddetli ağrıları olduğunu belirtirler, Yaşamlarının daha az kontrolleri altında olduğunu hissederler, Daha sağlıksız mücadele teknikleri kullanırlar, Kronik ağrı ve depresyon birbiriyle iç içe geçtiğinden, çoğunlukla bir arada tedavi edilmelidir." - ERZURUM