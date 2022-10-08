Kronik ağrılarından 4 seansta uygulanan tedaviyle kurtuldular

Yaşadıkları migren atakları, omuz ve bel ağrılarıyla hayatları zorlaşan hastaların yaşam kalitesi, uygulanan algoloji tedavisiyle yükseldi.

Üç çocuk annesi 48 yaşındaki Yadigar Tezel, AA muhabirine, 15 yıldır migren hastası olduğunu, birçok kez doktora gittiğini söyledi.

Migren ataklarının hayatını olumsuz etkilediğini vurgulayan Tezel, "15 yıl çok zor geçti, çok kötüydüm. Baş ağrısı hafiften başlarken içime bir sıkıntı giriyordu. Hastanelere gidiyordum, iğneler, serumlar ağrımı dindirmiyordu. Hangi doktora gittiysem 'Geçici bir hastalık değil, bu seninle mezara kadar gider.' dediler." ifadesini kullandı.

İlaç kullanmasına karşın migren ataklarının devam ettiğine değinen Tezel, nöroloji uzmanının algoloji bölümüne yönlendirdiğini dile aktardı.

Tezel, boynundan 4 seans iğne tedavisi gördüğünü belirterek, "Üç aydır baş ağrısı nedir bilmiyorum. Haftada 4-5 atak görüyordum. 1 gece 1 gündüz ağrısı geçmiyordu. Sonra ağrısı geçiyor ama başımda hep uyuşukluk hissi vardı. Kendimi 3-4 gün toparlayamıyordum. Kendimi toparlayıncaya kadar ikinci atak geliyordu. Üç oğlum ve eşime de rahatsızlığım azap oluyordu. Şikayetlerim sona erdi" diye konuştu.

Yıllardır süren ağrıları sona erdi

Hastalardan 45 yaşındaki Gülsüm Uyanık da 20 yıldır migren tedavisi gördüğünü, nöroloji doktorunun algoloji bölümüne yönlendirdiğini belirtti.

Migren ataklarından sonra devam eden uyuşukluk hissinin de dayanılmaz olduğunu vurgulayan Uyanık, "6 aydır çok iyiyim. Çok şiddetli atak olmadı ama tedaviden sonra az da olsa baş ağrısı yaşadım."dedi.

Emekli polis memuru 56 yaşındaki Tevfik Yılmaz da bel fıtığı teşhisiyle algoloji bölümünde iğne yapıldığını, 3 yıldır ağrı yaşamadığını anlattı.

Ali Aksoy ise 20 yıldır yaşadığı omzundaki ağrı nedeniyle gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

"Yaşam aktivitelerinde iyileşme görünüyor"

Konya Şehir Hastanesi Algoloji Uzmanı Doktor Selin Balta, algolojinin baş, boyun, omuz, büyük eklem ağrıları gibi klasik tedavilere yanıt vermeyen kronik ağrılarla ilgilendiğini vurguladı.

Hastaların Algoloji Kliniğine, fiziksel tıp, rehabilitasyon, nöroloji, ortopedi, onkoloji ve dahiliye kliniklerinden randevu alarak gelebileceğini aktaran Balta, "Migren için boyun ve yüzdeki sinirlere uyguladığımız iğneyle ağrıyı blokluyoruz. Literatürde bu tedavinin orta ve uzun dönemde rahatlama sağladığını ortaya koyuyor. Yaşam aktivitelerinde iyileşme görünüyor." diye konuştu.