Kronik Ağrılarla Baş Etmenin Yolları

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz sözlerine şöyle devam etti;

AĞRIMLA NASIL BAŞ EDEBİLİRİM? Kronik ağrı, yaşamınıza ve sağlığınıza büyük ölçüde zarar verebilir. Aşağıdaki adımlar, ağrınızı kontrol etmenize ve rahatlamanıza yardım edecektir:

1. AĞRI DÖNGÜSÜNÜ BİLİN Kronik ağrı yüzünden aktivitenizi azaltabilirsiniz. Düzenli fiziksel aktivitenin olmaması, formunuzu kaybetmenize ve kolaylıkla yorgun düşmenize neden olabilir. Ağrı döngüsünü kırmak için artan stres, sağlıklı olmayan alışkanlıklar, depresyon ve endişe gibi kronik ağrıda çoğunlukla rastlanan problemlere yönelik adımlar atmalısınız.

2. STRESİ YÖNETİN Sizi neyin strese soktuğunu öğrenin ve sonra da yapabildiğinizde stresi azaltmak için harekete geçin. Örneğin gününüzü planlamak, programınızı basitleştirmek, düzenli olmak ve gün boyunca molalar vermek, kronik ağrı ile birlikte gelen stresi yenmede size yardımcı olabilir.

3. SAĞLIKLI ALIŞKANLIKLARA DEVAM EDİN Tıbbi durumunuz ne olursa olsun, elden geldiğince sağlıklı olmak önemlidir. Kronik ağrınızla uğraşırken sağlıklı alışkanlıkları sürdürmek özellikle çok önemlidir. Aşağıda okuyacaklarınız, kronik ağrıya rağmen hayatınızın kontrolünü tekrar ele geçirmenize ve sağlıklı kalmanıza yardım edebilir.

4. EGZERSİZ YAPINEgzersizin ağrıyı kötüleştirdiği yaygın bir inanıştır. Gerçekte egzersiz ağrıyı azaltabilir, depresyon ve endişeyi hafifletebilir. Aktivite, ruh halinizi ve tüm sağlığınızı da iyileştirebilir. Egzersizden kaçınmak formunuzu kaybetmenize neden olabilir ve bu da ağrınızı artırabilir. Size uygun bir egzersiz programı hazırlaması konusunda sağlık uzmanınızla konuşun.

5. UYKUSUZ KALMAYIN Çoğu insan, dinlenmiş hissetmek için gecede yedi sekiz saatlik uykuya ihtiyaç duyar. Bol bol uyumanız günü karşılamak için size gereken enerjiyi sağlayacaktır. Uyumaya yardımı olması için birtakım iyi uyku alışkanlıkları geliştirin. Örneğin her gün aynı zaman dilimi içinde yatağa gidin ve sabah da aynı saatte kalkın, bir uyku vakti alışkanlığınız olsun, uyumak için hoş ve rahat bir ortam yaratın, kafeinden uzak durun.

6. İYİ BESLENİN İyi beslenmek, bedeninize ve zihninize çalışmaları için ihtiyaç duydukları yakıtı sağlar. Sağlıklı bir beslenme tarzı izlemek için bir anlaşma yapmanız ve buna sıkıca uymanız, fiziksel sağlığınızın ve iyi hissetmenizin kontrolünü ele geçirmeye yardım edebilir.

7. TEMPONUZU AYARLAYIN Kronik ağrısı olan birçok kişi için ağrı her zaman aynı değildir. Bazı günler diğer günlerden daha iyi hissedebilirsiniz. İyi günlerde kendinize çok fazla yüklenmemeye dikkat edin. Aşırı yüklenme, sonraki günlerde ağrınızı ve rahatsızlığınızı artırabilir. Kötü günlerde bile kalkıp aktif olduğunuzdan emin olun. Mümkün olduğunca ılımlı bir tempoya bağlı kalın.

8. GEVŞEMEYİ ÖĞRENİN Gevşemek, huzurlu olmak veya dinlenmekten daha fazlasıdır. Gevşemek, gerginliği bedeniniz ve zihninizden çıkarıp atmaktır. Rahat solunum veya kademeli kas gevşemesi gibi gevşeme tekniklerini çalışmak, kronik ağrınızı kötüleştirebilecek stresi hafifletmeye yardımcı olabilir. Gevşeme, kas spazmlarını önleyebilir ve kas gerilimini azaltabilir.