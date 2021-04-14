Kronik hastaların Ramazan ayında dikkat etmesi gerekenler - Son Dakika

Kronik hastaların Ramazan ayında dikkat etmesi gerekenler

14.04.2021 16:43
Kronik hastaların Ramazan ayında dikkat etmesi gerekenler, System.String[]

Hayat Hastanesi Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Erdoğmuş, kronik hastaların Ramazan ayında dikkat etmesi gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu.

Dr. Erdoğmuş, kronik rahatsızlığı olan hastaların oruç tutmaya başlamadan önce doktorlarına başvurmaları gerektiğini söyledi.

Diyabetin; Tip 1 ve Tip 2 olarak ikiye ayrıldığını belirten Hayat Hastanesi Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Erdoğmuş, daha çok gençlerde görülen Tip 1 diyabet hastalarının, günlük 4-5 doz insülin iğnesi olmaları gerektiği için oruç tutamayacaklarını belirtirken, yetişkinlerde görülen Tip 2 diyabet hastalarının ise doktor kontrolünde oruçlarını tutabileceklerini söyledi.

Tansiyon ve tiroid hastalarının ilaçlarını ve kontrollerini aksatmamaları şartıyla oruçlarını tutabileceğine işaret eden Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Erdoğmuş, kalp hastalarının da doktor kontrolünden geçtikten sonra, başka bir hastalıkları yoksa, oruç tutabileceklerini ifade etti.

Hayat Hastanesi Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Erdoğmuş, "Ramazan ayında oruç tutmaması yönünde tavsiyede bulunduğumuz bazı hasta gruplarımız var. Oruç tutmaması yönünde tavsiye bulunduğumuz hastaları şöyle sıralayabiliriz; böbrek yetmezliği olup da diyalize giren ya da diyalize çok yakın olan hastalarımız için oruç tutmasını söylemek çok zor. Hasta hipoglisemi dediğimiz şeker düşmesi yaşıyor ve bu şeker düşmesi de son 3 ayda hastaneye yatıracak kadar şiddetli olmuş, üçüncü bir kişinin yardımına ihtiyaç duyma durumuna gelen hastalar için kesinlikle oruç tutulmamasını tavsiye ediyoruz. Diğer hasta grubu ise son 3 ay içinde şeker artmasına bağlı olarak hastaneye yatmış kontrolsüz hastalarımız ve insülin ve/veya sülfonilüre grubu diyabet ilacı kullanan hastalarımızdır ve bu gruba giren hastalarımızın da oruç tutması tehlikelidir" dedi.

"ORUÇ TUTABİLECEK HASTA GRUPLARI"

Oruç tutabilecek hasta gruplarını da açıklayarak uyarılarda bulunan Dr. Mehmet Erdoğmuş, "Ramazan'dan önce kan şeker kontrolü büyük oranda sağlanmış olan diyabet hastalarının, örneğin kalp hastalıkları gibi başka bir hastalıkları da yoksa, oruç tutmalarının önünde bir engel yok. Bunun yanısıra, hasta olup da oruç tutmakta ısrar eden hastalarımızın ilaçlarının dozunu ayarlıyor ve takiplerini sağlıyoruz. Burada en fazla dikkat edilmesi gereken konu, şeker dalgalanmasıdır. Ramazan ayında beslenme alışkanlığımız değişiyor. Oruç tutacak hastalarımızın sahurlarını mutlaka yapmaları gerekiyor. Akşamdan yiyerek yatmalarını tavsiye etmiyoruz çünkü bu durumda açlık süresi daha da uzayacak ve diyabete bağlı sağlık riskleri artacaktır" diye konuştu.

"SAHURDA PROTEİN AĞIRLIKLI BESLENİLMELİ"

Sahurda karbonhidrattan uzak durulmasını ve protein bakımında zengin besinlerin tüketilmesini önerdiklerinin altını çizen Dr. Erdoğmuş, "Ağırlıklı olarak protein bakımından zengin süt, yumurta ve yağsız peynir gibi gıdaların yanında tam tahıl ve kepekli ekmek ile sebze gibi yiyeceklerin sahurda tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Diyabet hastalarımızın sahur ve iftarda bol sıvı almalarını özellikle öneriyoruz. Tatlı seven bir toplumuz ancak Ramazan ayında hastalarımızın tatlılardan uzak durması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"SEBZE AĞIRLIKLI İFTAR MENÜLERİ HAZIRLANMALI"

İftara sıvıyla başlanılması gerektiğini dile getiren Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Erdoğmuş, daha çok sebze ağırlıklı iftar menülerinin hazırlanmasını ve diyabet hastalarının yatmadan önce az miktarda meyve yemelerini önerdi. Dr. Erdoğmuş sözlerini şöyle sürdürdü: "Hastalarımız normal hayatlarında kendilerine tavsiye edilen günlük egzersizleri iftardan 2 saat öncesine kadar sürdürebilirler. Doktorun önerdiği egzersizler dışında hareketlerin yapılmaması ve istirahat etmeleri sağlıkları için daha iyidir. İftar açılışının 1-2 adet hurma ve çorba ile yapılmasını, 10 -15 dakika sonra da sebze ağırlıklı yemekler yenmesini tavsiye ediyoruz. Bunların yanında komposto ve meyve gibi kan şekerini çabuk yükselten yiyeceklerin de sofralarda bulunması, hastalarımızın sağlığı açısından önemlidir. Yağlı yemekler ve tatlılar mümkün olduğunca tüketilmemeli, tatlı isteği meyve veya kompostoyla karşılanmalıdır. Diyabet hastalarımıza yatmadan önce de ara öğün tavsiye ediyoruz. Ayrıca oruçlu oldukları dönemde kan şekerinin mutlaka yakın ve daha sıkı takibi gereklidir. Özellikle iftar öncesi ile sonrası kan şekeri kontrolünü hastalarımızdan istiyoruz buna göre de ilaçlarını ayarlıyoruz."

Hayat Hastanesi, Ramazan, İnsülin, Oruç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kronik hastaların Ramazan ayında dikkat etmesi gerekenler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir insan niçin bağımlı olur? Uzman isim yanıt verdi Bir insan niçin bağımlı olur? Uzman isim yanıt verdi Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kamu için mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kamu için mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Diyarbakır'da vatandaşlar intihar girişimini film izler gibi seyretti Diyarbakır'da vatandaşlar intihar girişimini film izler gibi seyretti Avrupa'da bir ilk! Danimarka, AstraZeneca aşısını tamamen bıraktı Avrupa'da bir ilk! Danimarka, AstraZeneca aşısını tamamen bıraktı Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir'in görevine son verildi Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir'in görevine son verildi Merve Boluğur'dan, Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı

Son Dakika Haberleri
17:27 Altının kilogram fiyatı 455 bin liraya yükseldi
17:26 Bir insan niçin bağımlı olur? Uzman isim yanıt verdi
17:01 Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti
16:43 Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kamu için mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi
16:39 CHP lideri Kılıçdaroğlu ve 7 vekilin fezlekesi Meclis'e sunuldu
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan Kanal İstanbul'da bağımsızlığımızı kazanacağız
16:20 Cumartesi günü Galatasaray'la karşılaşan Karagümrük'te 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
16:08 Rekabet Kurumu, Google'a 296 milyon lira idari para cezası kesti
16:01 9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı
15:57 Avrupa'da bir ilk! Danimarka, AstraZeneca aşısını tamamen bıraktı
Altının kilogram fiyatı 455 bin liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 455 bin liraya yükseldi         
17:28
Juventus, Kean transferi için Merih Demiral'ı takasta kullanacak Juventus, Kean transferi için Merih Demiral'ı takasta kullanacak         
17:13
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Boupendza çalımı! Aslan sezon sonunda imzayı attıracak Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Boupendza çalımı! Aslan sezon sonunda imzayı attıracak         
16:54
CHP lideri Kılıçdaroğlu ve 7 vekilin fezlekesi Meclis'e sunuldu CHP lideri Kılıçdaroğlu ve 7 vekilin fezlekesi Meclis'e sunuldu         
16:40
9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı 9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı         
16:02
İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu         
15:55
Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı         
15:47
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il         
15:38
Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı         
15:07
Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı         
14:41
Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük         
14:26
Manisa'da kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası asılsız çıktı Manisa'da kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası asılsız çıktı         
14:11
Down sendromlu adamı öldürüp cesedini yakmaları için bir aileye sattı Down sendromlu adamı öldürüp cesedini yakmaları için bir aileye sattı         
13:16
"Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı         
12:56
Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı         
12:42
AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz         
11:20
Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 17:31:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kronik hastaların Ramazan ayında dikkat etmesi gerekenler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei