Kronik hastalığı diziyi bıraktırdı

Ünlü oyuncu Instagram hesabının Hikaye bölümünde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "CovId-19 salgını yüzünden yaşadığımız zorlu pandemi sürecinde hayati riskli gruba girmeme neden olan kronik hastalıklarım sebebiyle, üzülerek söylüyorum ki, çok sevdiğim ve 36 bölüm boyunca Agah karakterine hayat verdiğim 'Zalim İstanbul' projesine maalesef devam edemeyeceğim. Bu konuda doktor raporlarım ve yine doktorlarımın bana kesin talimatı mevcuttur. Takdir edersiniz ki bu zorunda kalmadan alınacak bir karar değildir. Devam etmekte olduğum bir hayatım ve geçindirmek zorunda olduğum bir ailem var, hayatta kalmak önceliğimdir."