Kronik hastalığı olan genç pandemide yaşadığı zorlukları mektuba döktü, okuyanlar duygulandı - Son Dakika

Kronik hastalığı olan genç pandemide yaşadığı zorlukları mektuba döktü, okuyanlar duygulandı

02.05.2021 14:06

Kronik hastalığı olan genç pandemide yaşadığı zorlukları mektuba döktü, okuyanlar duygulandıDİYARBAKIR – Diyarbakır'da genetik sendrom ve lupus hastası genç, korona virüs sürecinde tedbir amaçlı hastaneye gidemedi.

Kronik hastalığı olan genç pandemide yaşadığı zorlukları mektuba döktü, okuyanlar duygulandı

DİYARBAKIR – Diyarbakır'da genetik sendrom ve lupus hastası genç, korona virüs sürecinde tedbir amaçlı hastaneye gidemedi. Bu süreçte okulundan da geri kalan hastanın yaşadığı zorlukları kaleme aldığı mektup okuyanları duygulandırdı.

Kronik hastalığı bulunanlar, korona virüs salgınından dolayı hastaneye gidemediğinden tedavilerini aksatıyor. Uzaktan takiple tedavileri ve kontrolleri yapılan bu hastalar, korona virüs salgınından dolayı rehabilitasyon merkezindeki eğitimlerine gidemedikleri gibi dışarıya da çıkamıyor. Diyarbakır'da lupus ve genetik sendromu hastası bir genç, bu mağduriyetini Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıklar Romatoloji Kliniğinde görevli Uz. Dr. Lütfi Akyol'a yazdığı mektupla dile getirdi. Uz. Dr. Akyol hastasına mektupla cevap verirken, hekimleri korona virüs sonrası kronik hastaların biriken sorunlarının beklediğini dile getirdi.

"Enerjimizi korona virüse odakladığımız için bu hastalar sanki bir tık daha unutuldu gibi"

Uz. Dr. Lütfi Akyol, pandemi sonrası hekimleri yeni bir sürecin beklediğini söyledi. Dr. Akyol, pandemi nedeni ile kronik hastaların kontrollerinin aksamanın sonraki dönemler için sorun teşkil edebileceğini kaydederek, "Hastalığın kronik olmasından dolayı hastalarda bir tükenmişlik durumu var. Bir de korona virüsle birlikte hasta sosyal hayatını yaşayamadığı için hastada ikinci bir çöküntü oluşturacak durum ortaya çıktı. Bu süreç biraz uzadığı için bazı hastalarımızda bu daha yıkıcı etkilere sebep olmaya başladı. Bu genç hastamızda yine bu dönemde olumsuz olarak etkilenmiş bir hastamız. Lupus tanısıyla takip ediyoruz. Kendisinin başka hastalıkları da var. Bana mektup yazmış 'Lütfen okula gitmeme izin verin, öğretmenlerimi, arkadaşlarımı, çok ama çok özlüyorum. İzin veriyorsanız okula gitmek istiyorum. Arkadaşlarımı, öğretmenlerimi, derslerimi çok özlüyorum. Dersten geri kaldım, birçok telafi derslerim birikti. Arkadaşlarımdan geri kaldım. Lütfen ama lütfen beni okula gönderin. Gitmeme izin verin' diye. Babası vasıtasıyla bize ulaştırdı. Ben de kendisine bir cevap yazdım. Gerçekten hastalarımız bu dönemde hem hastalığın kendi yükünden hem de sosyal hayata karışamamaktan dolayı ciddi problemler yaşamaktalar. Enerjimizi korona virüse odakladığımız için bu hastalar sanki bir tık daha unutuldu gibi" dedi.

"Bu mektup buz dağının görünen kısmı"

Korona virüs geçtikten sonra karşılarına artmış problemlerle birlikte bu hastaların tekrar geleceklerini belirten Uz. Dr. Akyol, "Aslında bu mektuba buz dağının görünen kısmı diyebiliriz. Alt tarafta birçok hastamız var. Onlar artık bardağın taşmış bir damlası belki. Hastamız duygularını kendi üslubuyla tabii daha etkileyici bir şekilde, bizlerin de yüreğini sızlatacak şekilde ifade etti. Onun için bizim için çok kıymetlidir. Ama tabii kronik hastaların hepsinde bu şekilde benzer sıkıntılar görmek mümkün. Bu sadece ülkemiz için sınırlı değil. Tüm dünyada kronik hastalığı olanlarda korona virüs döneminde gerçekten takipte ve hastalıkların alevlenmesinde eksiklikler olduğunu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

Kronik hastalığı olan genç pandemide yaşadığı zorlukları mektuba döktü, okuyanlar duygulandı
Kronik hastalığı olan genç pandemide yaşadığı zorlukları mektuba döktü, okuyanlar duygulandı
Kronik hastalığı olan genç pandemide yaşadığı zorlukları mektuba döktü, okuyanlar duygulandı
Kronik hastalığı olan genç pandemide yaşadığı zorlukları mektuba döktü, okuyanlar duygulandı

Rehabilitasyon, Koronavirüs, Diyarbakır, Genetik, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kronik hastalığı olan genç pandemide yaşadığı zorlukları mektuba döktü, okuyanlar duygulandı - Son Dakika


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