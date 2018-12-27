Kronik Hastalıklar İzlemi Eğitimleri Tamamlandı

Edirne İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı aile hekimlerine, "Birinci Basamakta Aile Hekimlerine Yönelik Kronik Hastalıklar İzlemi" eğitimi verildi.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı aile hekimlerine, "Birinci Basamakta Aile Hekimlerine Yönelik Kronik Hastalıklar İzlemi" eğitimi verildi.



Eğitim, Uzm. Dr. Can Behzat Demirkan yönetiminde, 5-6 Aralık tarihlerinde Edirne'nin Keşan ilçesinde (Keşan, İpsala, Enez grubu) ve 11-18 Aralık tarihleri arasında Edirne'de (Edirne, Havsa, Uzunköprü, Lalapaşa, Süloğlu, Meriç grubu) gerçekleştirildi.



Edirne İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Hipertansiyon ve kalp damar hastalıklarının erken tanısını sağlayarak tedavi sürecinin doğru yönetilmesi, risk faktörlerinin önlenmesi kapsamında toplumsal farkındalığı arttırmak, tedavi standartlarını oluşturarak hastalık yükünü azaltmak ve aile hekimlerince kronik hastalıklar, kardiyovasküler risk değerlendirmesi amacıyla birinci basamakta aile hekimlerine yönelik Kronik Hastalıklar İzlemi İl Eğitimleri gerçekleştirildi" denildi.



Eğitimin sonunda tüm aile hekimlerine katılım sertifikası takdim edildi. - EDİRNE

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