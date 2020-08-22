'Kronik hastalıklarda fonksiyonel tıp önemli bir yere sahip' - Son Dakika

'Kronik hastalıklarda fonksiyonel tıp önemli bir yere sahip'

ANKARA'da Fonksiyonel Tıp Danışmanı Uzman Dr. Murat Keklikoğlu, kronik hastalıkların tedavisinde fonksiyonel tıbbın önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Fonksiyonel tıp, kişide bulunan hastalığı değil, hastalığın bulunduğu kişiyi tedavi etmek ve kronik hastalıkların kök nedenlerini...

'Kronik hastalıklarda fonksiyonel tıp önemli bir yere sahip', System.String[]

ANKARA'da Fonksiyonel Tıp Danışmanı Uzman Dr. Murat Keklikoğlu, kronik hastalıkların tedavisinde fonksiyonel tıbbın önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Fonksiyonel tıp, kişide bulunan hastalığı değil, hastalığın bulunduğu kişiyi tedavi etmek ve kronik hastalıkların kök nedenlerini ortaya çıkarmaktır. Semptomları baskılamaktan öte kronik hastalıkların kök nedenlerine inerek, bunları tersine çevirmeyi hedefleyen bir yaklaşımdır" dedi.

Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi Fonksiyonel Tıp Uzman Dr. Murat Keklikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, fonksiyonel tıbbın kronik hastalıklarla mücadelede kişiyi beslenme, çevre, geçmiş travmalar, genetik yapı ve yaşam tarzına ilişkin faktörlere göre analiz ettiğini söyledi. Kronik hastalığı bulunan insanların bütünsel bir yaklaşımla sağlığa kavuşturmayı ve sağlıklı kişileriyse kronik hastalıklardan korumayı hedeflediğini belirten Keklikoğlu, "Akut durumlarda bildiğimiz konvansiyonel tıp yaklaşımı mükemmel işe yarar. Doktorlar çoğu zaman 'nokta atışı' ile hastalığa neden olan durumu tedavi ederek hastayı sağlığına kavuşturabilir. Oysa diyabet, alzheimer, yüksek tansiyon, kanser ve benzeri kronik hastalıklarda durum daha farklı. Bu hastalıkların önüne geçebilmek veya ilerlemesini önlemek için vücudun kendini onarma ve temizleme yeteneğini teşvik etmenin yanında düzenli takip ve kontrolleri yaptırmak, doğru biçimde beslenmek ve yaşam tarzı değişimlerini gerçekleştirmek gerekir" diye konuştu.

'DİYABET YÜZDE 100 ARTIŞ GÖSTERDİ'Keklikoğlu, dünyada 400 milyondan fazla insanın şeker hastalığı olduğunu ve bu sayısının 15 yılda 600 milyonu geçmesinin beklendiğini söyleyerek, "Ülkemizde 10 yıl içerisinde diyabet yüzde 100 civarında artış gösterdi. Kronik hastalıkların gelişme riskini kontrol altına almada en önemli faktör, tükettiğimiz besinlerin doğru seçilmesi, fiziksel aktivitenin artırılması, yeterli uyku ve kronik stresten uzak durulmasıdır. Ciddi artış gösteren kronik hastalıklar arasında şeker hastalığı ve komplikasyonları, belirli kanser tipleri, kalp damar hastalıkları, inme, Parkinson, Alzheimer, karaciğer ve böbrek hasarları sayılabilir. İlaca gerek kalmadan uygun beslenme, gıda takviyeleri, vitamin ve mineral destekleri, yaşam tarzı değişiklikleri gibi önlemlerle bu hastalıklarda korunmak, önlemek ve erken evrede hastalığı geriletmek mümkün olabilir" dedi.'KİŞİDE BULUNAN HASTALIĞI DEĞİL, KİŞİYİ TEDAVİ ETMEK'Fonksiyonel tıbbın kompleks, kronik dejeneratif hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kanıta dayalı bilime ve tedavi sürecinde hekim-hasta işbirliğine dayanan bir model olduğunu ifade eden Keklikoğlu, şunları kaydetti:

"Fonksiyonel tıp, kişide bulunan hastalığı değil, hastalığın bulunduğu kişiyi tedavi etmektir. Bütünsel bir yaklaşımla bireye özgü sağlıklı yaşam dengesini kurmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Semptomları baskılamaktan öte kronik hastalıkların kök nedenlerine inerek bunları tersine çevirmeyi hedefleyen bir yaklaşımdır. Fonksiyonel tıp hastalıkları önlemek ve tedavi etmek kadar, en önemlisi de sürdürülebilir sağlık dengelerine ulaşmak için organizmadaki dengesizlikleri bularak onları gidermeye odaklanır. Fonksiyonel tıp sağlığı, optimum denge hali ve canlılığı da yaşam enerjisinin bedende engelsizce dolaşması olarak tanımlar. Güvenli ve bireye en uygun tanı ve tedavi yöntemlerini içerir. Bünye, beslenme, çevre, duygular ve yaşam tarzına ilişkin faktörlerin analizine dayanır. Hastaların iyileşme sürecine aktif olarak katılmalarını talep eder.  Her hastanın patofizyolojisini anlamak ve semptomları aynı da olsa bunların altında yatan farklı nedenleri bulmak gerekiyor. Bireysel tıp burada devreye giriyor zira kronik hastalıkları başka türlü tam bir çözüme kavuşturmak ve iyileştirmek mümkün olmayabilir."


Genetik, Akut, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 11:03

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Kronik hastalıklarda fonksiyonel tıp önemli bir yere sahip' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı Emre Belözoğlu'nun garajında toplam 8 milyon TL değerinde 3 arabası bulunuyor Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini yeniledi Kahvaltı yapmak için aldığı ekmekten vida çıktı Giresun'da 2 binaya ait istinat duvarı yağışın etkisiyle çöktü Son Dakika: Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu Silva'yı resmen duyurdu 14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak
30 kişinin 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunması İsrail'i ayağa kaldırdı 30 kişinin 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunması İsrail'i ayağa kaldırdı         
14:35
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı         
14:05
Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi         
14:02
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum         
14:01
Trabzonspor efsanesi Şota'nın yeğeni Vato, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Trabzonspor efsanesi Şota'nın yeğeni Vato, Fatih Karagümrük'e transfer oldu         
13:55
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum         
13:49
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı         
13:42
Bilim Kurulu Üyesi Tufan, maskesiz düğünlere katılmayı Bilim Kurulu Üyesi Tufan, maskesiz düğünlere katılmayı "cinayete teşebbüsle eşdeğer" olarak tanımladı         
13:25
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü         
12:55
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak         
12:47
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı         
12:47
İngiliz profesörden korkutan iddia: Korona sonrası bebekler küçük doğacak İngiliz profesörden korkutan iddia: Korona sonrası bebekler küçük doğacak         
12:15
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım 4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım         
12:12
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi? Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?         
11:17
Virajda hızını ayarlayamayan sürücü, tırla çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı Virajda hızını ayarlayamayan sürücü, tırla çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı         
11:15
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor         
11:09
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu         
11:05
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı         
10:54
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin         
10:03
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı         
09:48
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi         
09:42
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti         
09:08
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz         
09:06
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı         
09:03
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu         
09:02
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı         
08:29
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü         
08:18
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı         
23:39
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti         
21:36
Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı         
21:28
Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı         
17:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2020 17:34:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Kronik hastalıklarda fonksiyonel tıp önemli bir yere sahip' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei