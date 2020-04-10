Kronik hastalıkları olan 74 yaşındaki Meryemana, koronavirüsü yendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kronik hastalıkları olan 74 yaşındaki Meryemana, koronavirüsü yendi - Son Dakika

Kronik hastalıkları olan 74 yaşındaki Meryemana, koronavirüsü yendi

6 saat önce

KONYA'da umre ziyaretinden döndükten sonra alındığı karantinanın son gününde koronavirüs testi pozitif çıkan Meryemana Çelik (74), hipertansiyon, astım ve kalp kapağı rahatsızlıkları olmasına rağmen hastalığı yendi.

Kronik hastalıkları olan 74 yaşındaki Meryemana, koronavirüsü yendi, System.String[]

KONYA'da umre ziyaretinden döndükten sonra alındığı karantinanın son gününde koronavirüs testi pozitif çıkan Meryemana Çelik (74), hipertansiyon, astım ve kalp kapağı rahatsızlıkları olmasına rağmen hastalığı yendi. Hastane çalışanları tarafından alkışlarla uğurlanan Çelik, "Moralim çok yüksekti ve taburcu oldum. Kimse evden çıkmasın, hiç kimseye de hastalık bulaşmasın" dedi.

Konya'da yaşayan 2 çocuk annesi Meryemana Çelik, umre ziyareti için gittiği Suudi Arabistan'dan döndükten sonra yerleştirildiği yurtta 14 gün karantinada kaldı. Karantinadan çıkacağı gün yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Çelik, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

11 gün süren tedavi sonrası bugün taburcu edilen Meryemana Çelik, Suudi Arabistan'da yüksek ateş ve öksürük şikayeti olduğunu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli doktorların kendisine müdahalede bulunup, tedavi ettiğini anlattı. Konya'ya döndüğünde ve karantina süresinde rahatsızlığı olmadığını belirten Çelik, şunları söyledi:

"Orada sıcak su bulamadık ve birkaç kez soğuk suyla duş almak zorunda kaldım. Yüksek ateş ve öksürüğüm vardı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın doktorları tedavi etti. İyileştim. Uçağa bindiğimde ve yurtta kaldığım sürede hiçbir rahatsızlığım yoktu. Karantinada iken sürekli ateşimizi ölçüyorlardı ve yüksek çıkmıyordu. Yurttan ayrılacağımız zaman yapılan testtim pozitif çıkınca tedavi altına alındım."

Tedavi sürecinin iyi geçtiğini, sağlık çalışanlarının kendisiyle çok iyi ilgilendiğini ifade eden Çelik, "Burada çok iyi baktılar. Devletimiz, yemeğimizi verdi, tedavimizi yaptı. Sağlık çalışanları çok iyi ilgilendi. Moralim çok yüksekti. Kalp, astım ve hipertansiyon rahatsızlığım var. İyileştim. Şimdi yurda gideceğim oradan da evime geçeceğim" dedi.

Sokağa çıkılmaması konusunda tavsiyede bulunan Çelik, "Evden çıkmasınlar. Kimseye hastalık bulaşmasın. Misafir kabul etmesinler. Bir oğlum ve kızım var. Biri İstanbul'da, diğeri Antalya'da. Onlara umreden döndükten sonra 'yanıma gelmeyin' demiştim.  Şimdi zaten iller arası seyahat yasak olduğu için gelemiyorlar. Eşimde 82 yaşında şeker hastası, artık ayrı ayrı odalarda duracağız" diye konuştu.

'YAŞLI VE EK HASTALIKLARI OLANLAR VİRÜSTEN KURTULAMAZ ALGISI SİLİNİR'

Meryemana Çelik'in tedavisini gerçekleştiren Dr. Abdullah Tuncer de Çelik'in, 31 Mart günü hastanelerine getirildiğini belirterek, "Hastamız 74 yaşında, ek olarak da hipertansiyon, astım ve kalp kapak hastalığı vardı. Hastamız tedaviye cevap verdi. Laboratuvar ve klinik bulguları gayet güzeldi. Ateşinin olmaması, öksürüğün gerilemesi, balgam şikayetinin geçmesi sonucu bugün taburcu etme kararı aldık. Böyle ileri yaş hastalarımızın taburcu olması hem bizler hem millet için umut kaynağı oluyor. Yaşlı ve ek hastalıkları olanlar virüsten kurtulamaz algısı silinir. Bizde bir söz vardı; 'Hastalık yoktur, hasta vardır' diye. Bütün vatandaşlarımızın umudunu kaybetmemesini, paniğe kapılmamasını ve salgının bir an önce bitmesini umuyoruz" diye konuştu.

?


Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:37 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kronik hastalıkları olan 74 yaşındaki Meryemana, koronavirüsü yendi
Konya'da Kovid-19 şüphesiyle tedaviye alınan hastanın 2 oğlu hemşireyi darbetti Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış görmemiş olmamız önemli Son dakika: İzolasyonun önemine dikkat çeken Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı         
21:23
Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı         
21:06
Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış görmemiş olmamız önemli Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış görmemiş olmamız önemli         
20:54
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor         
20:53
Son dakika: İzolasyonun önemine dikkat çeken Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Son dakika: İzolasyonun önemine dikkat çeken Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli         
20:34
New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı         
20:22
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık         
20:05
Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye'nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye'nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı         
20:01
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi         
19:47
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin         
19:33
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi         
19:31
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı         
19:29
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı         
19:16
Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı         
19:15
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi         
19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi         
19:00
Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı         
18:51
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi         
18:44
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz         
18:38
Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi         
18:19
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı! Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!         
18:15
Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
18:13
Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin "Maskeniz takılı değil" sözlerine yanıt: Önemli değil         
18:04
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları         
17:50
Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız         
17:47
Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti         
17:44
Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz         
17:33
Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti         
17:28
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı         
17:23
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti         
17:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 21:29:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kronik hastalıkları olan 74 yaşındaki Meryemana, koronavirüsü yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]