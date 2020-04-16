Kronik kalp hastası yaşlı maratoncu korona virüsünü yendi - Son Dakika
Son Dakika Genel Kronik kalp hastası yaşlı maratoncu korona virüsünü yendi - Son Dakika

Kronik kalp hastası yaşlı maratoncu korona virüsünü yendi

6 saat önce

Kronik kalp hastası yaşlı maratoncu korona virüsünü yendi Korona virüsü yenen 58 yaşındaki ultra maratoncu evinin terasında antrenmanlara başladı Bursa'da kalbinde 4 stent bulunan kronik kalp hastası 58 yaşındaki ultra maratoncu yakalandığı korona virüsü yenmeyi başardı.

Kronik kalp hastası yaşlı maratoncu korona virüsünü yendi

Korona virüsü yenen 58 yaşındaki ultra maratoncu evinin terasında antrenmanlara başladı

BURSA - Bursa'da kalbinde 4 stent bulunan kronik kalp hastası 58 yaşındaki ultra maratoncu yakalandığı korona virüsü yenmeyi başardı. Şehir Hastanesi'nden taburcu olan Muharrem Tuna 14 gün evde geçireceği karantina süresinde de terasında maskesini takıp antrenmanlara başladı.

Bursa'da yaşayan 58 yaşındaki 3 çocuk 4 torun sahibi Muharrem Tuna, geçtiğimiz hafta yakalandığı korona virüsü hastanede tedavi görerek yenmeyi başardı. Kronik kalp hastası ve kalbinde 4 stent takılı olan Tuna, eskiden olduğu gibi ultra maratonlara katılmak için evde geçireceği 14 günlük karantinada terasında antrenmanlara başladı. Tuna, terasa çıkmadığı günlerde karantinada kaldığı odasında da dambıllarla form tutuyor. Ayrıca terasında tavuk ve kaz da besleyen Tuna, yetiştirdiği ağaçları da düzenli olarak suluyor.

Bir ateşlenme ile rahatsızlandığını anlatan emekli Muharrem Tuna, "Ateşin arkasından kuru öksürüğüm oldu. 2 gün kendimi iyi hissetmeme rağmen tekrar ateşlendim ve öksürmeye başladım. Nefes almakta zorlanınca da Bursa Şehir Hastanesi'ne gittim. Burada testlerim yapıldı ve tomografi çektikten sonra hastaneye yattım. Ben de bulguların olduğunu söylediler ve erken teşhisle tedavime başlandı. Ben pozitif çıktığını 4'üncü gün öğrendim" dedi.


"2016'da ilaçlarımı kestiler"

2011 yılında kalp krizi geçirdiğini belirten Tuna, "2011'de bir stent takıldı, 2013'te tekrar geçirdiğim operasyonda bir stent takıldı ve bir baloncuk patlatıldı. 2015'te bir daha anjiyo oldum ve bir stent daha takıldı. 4'er santimetrelik 2 parça halinde stentleri taktılar. Sporla meşgul olduğumdan dolayı, 2016'da bütün ilaçlarımı kestiler. Sağlıklı şekilde maratonlara katılıyorum. Stent olduğundan dolayı nabzım erken yükseliyor. Sporu sağlık ve keyif amaçlı yapıyorum. Herhangi bir yarışma içinde değilim. Koşunca mutlu oluyor, bitişe gelince de çok seviniyorum" diye konuştu.


"14 gün sonunda yine koşacağım"

14 günlük izolasyon sürecinden sonra koşmaya devam etmek istediğini dile getiren Tuna, "Şu an gördüğünüz gibi evin terasındayız. Mekik, şınav çekiyor, dambıllarla çalışıyorum. Egzersizlere devam edeceğim. 14 günü doldurunca da tekrar koşmaya başlayacağım. En az 10 kilometre olmak şartıyla 15-20 kilometreler koşacağım. Son 2 -3 sene içinde 50 kilometrelik ultra maratonlara da katıldım. Pes etmek yok. Allah'ın izni ile korona virüsü yendik. Doktorlarımız sayesinde, onlara da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tedavi süresini çok iyi geçirdiğini ifade eden Tuna, "Rahatımız çok yerindeydi. Bir 10 gün daha geçirsem sorun olmazdı. Çok güzel ilgilendiler. Serum, oksijen verilmedi. Çeşitli haplarla tedavi edildim. Günlük ateşim ve tansiyonum ölçülüyordu" şeklinde konuştu.


"Hastalığa yakalananlar korkmasın"

Hastalığa yakalananlara da tavsiyelerde bulunan Muharrem Tuna, "Belirtileri hissettiğiniz an, doktora gidin ve derdinizi anlatın. Erken teşhis ile daha kolay tedavi olabilirsiniz. Korkulacak bir şey yok. Ben sağlıklı bir şekilde evime geldim. Ben evimde 14 gün boyunca izolasyonda kalacağım. Alt katta torunlarım var. Kimse yanıma yaklaşmıyor. Kendi başıma bir oda ayarladım. Herkes benden uzak duruyor ve durması da gerekiyor. Sağlıklı günlere dönmeyi ümit ediyoruz" dedi.

Muharrem Tuna hastalığı nasıl kaptığını bilmediğini, evinden dahi çıkmadığını kaydederken, bir yakını ya da misafirlerden virüsü almış olabileceğini sözlerine ekledi.

Kronik kalp hastası yaşlı maratoncu korona virüsünü yendi

Şehir Hastanesi, Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 10:14 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs sadece akciğerlere değil, kalbe ve böbreklere de zarar veriyor
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi Bursa'da sosyal mesafeye uyulmayan semt pazarı, koronavirüse davetiye çıkarıyor Adana'da babasına bakmaya çalışan 18 yaşındaki Lütfiye, yardım bekliyor 18 yaşındaki Lütfiye, harabeye dönen evde hasta babasına bakmaya çalışıyor CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından koronavirüs salgınına karşı hükümete 6 maddelik çağrı yaptı 96 yaşında koronavirüsü yenen Kasım dedenin formülü: Doğal beslen, sigara içme, uykuna dikkat et Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi Denizli'de demircilik yapan baba-oğul, unutulmaya yüz tutan mesleği devam ettirmeye çalışıyor Koronavirüsü fırsat bilen aracılar, küçükbaş hayvan alımında fiyatları 10 TL aşağıya çekerek besicileri mağdur etti Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti         
16:51
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara, Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti         
16:49
Fotoğrafına gelen yorumlara yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı Fotoğrafına gelen yorumlara yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı         
16:37
Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak         
16:28
Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi         
16:26
İmamoğlu, İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti         
16:23
Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun         
16:22
İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti         
16:17
Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı         
16:13
10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı 10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı         
16:10
Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı         
16:09
Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı         
15:54
Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz         
15:36
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı         
15:34
Yediklerini alkole çeviren de var kan ağlayan da! Dünyanın en tuhaf 5 insanı Yediklerini alkole çeviren de var kan ağlayan da! Dünyanın en tuhaf 5 insanı         
15:25
Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak         
15:21
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı         
15:20
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız         
15:14
Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi         
15:09
Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanladı         
15:05
Batman'ın yüksek kesimlerinde yetişen ve kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, yöre halkının geçim kaynağı oldu Batman'ın yüksek kesimlerinde yetişen ve kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, yöre halkının geçim kaynağı oldu         
14:55
9 bin 800 kişinin enfekte olduğu, 195 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da hükümet, OHAL ilan etti 9 bin 800 kişinin enfekte olduğu, 195 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da hükümet, OHAL ilan etti         
14:50
Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı         
14:42
Muslera: Fatih Terim bize video konferansla ulaştı ve Türkiye'de güvende olduğumuzu söyledi Muslera: Fatih Terim bize video konferansla ulaştı ve Türkiye'de güvende olduğumuzu söyledi         
14:40
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak         
14:26
Avşar kızı, Ronaldo'nun başlattığı meydan okumaya karşı koyamadı Avşar kızı, Ronaldo'nun başlattığı meydan okumaya karşı koyamadı         
14:10
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "45 gün içinde bitireceğiz" dediği hastane yükselmeye başladı         
13:57
Survivor Berkan'ın sevgilisiyle çektirdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu Survivor Berkan'ın sevgilisiyle çektirdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu         
13:46
Koronavirüste iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı Koronavirüste iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı         
13:44
Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı         
13:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 17:01:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kronik kalp hastası yaşlı maratoncu korona virüsünü yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]