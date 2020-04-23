Kronik rahatsızlığı olan kadına umre parası evinde iade edildi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında umre ziyareti iptal edilen ve kronik rahatsızlığı bulunan 64 yaşındaki Gülhan Macit'e, umre ücreti evinde teslim edildi.
Kırşehir'in merkez Kümbeltatı Mahallesi'nde yaşayan Macit, umre ziyareti yapmak için akrabalarıyla Ankara'dan kayıt yaptırarak Diyanet İşleri Başkanlığına ücretini ödedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüs salgını nedeniyle umre ziyaretlerini iptal edince Macit, internet üzerinden başvuru yaparak ücretin iadesi için talepte bulundu.
Ankara Müftülüğü Hac ve Umre Bürosu aracılığıyla iptali gerçekleştirilen 7 bin 530 lira, Kırşehir Müftülüğü hesabına aktarıldı.
Hesaptan parayı çeken Kırşehir Müftülüğü Hac ve Umre Bürosu görevlileri, kronik rahatsızlığı nedeniyle evinden çıkamayan Gülhan Macit'in evine giderek umre ücretini teslim etti.
Macit, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı müftülük görevlilerine teşekkür etti.