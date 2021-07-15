Kronik Yara Bakım Servisi iyileşmeyen yaralara merhem oluyor - Son Dakika

Kronik Yara Bakım Servisi iyileşmeyen yaralara merhem oluyor

Hastalara zamanında müdahale uzuv kayıplarının önüne geçiyor

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Boran Yalçın:

" Türkiye'de 1 yılda 10 bin şeker hastası uzuv kaybı yaşıyor"

Kütahya'dan gelen şeker hastası Murat Şenkal:

"Ayağım çok kötüydü, ancak burada iyileşiyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Şehir Hastanesi'nde açılan Kronik Yara Bakım Servisi, çeşitli sebeplerden iyileşmeyen yarası olan hastalara zamanında müdahale ederek uzuv kayıplarının önüne geçiyor.

Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesinde bulunan Kronik Yara Bakım Servisi, 1 Temmuz itibarıyla hizmete açıldı. Cilt hastalıkları ya da şeker hastalığı gibi nedenlerden vücudunda iyileşmeyen yarası olanların öncelikli olarak tercih ettiği servis, 14 günlük süre içerisinde bölgedeki farklı illerden hasta kabul etmeye başladı. Kronik Yara Bakım Servisi'ne Kütahya, Afyonkarahisar, Bilecik, Bursa ve Yalova gibi illerden hastalar geliyor. Farklı branşlardan alanında uzman doktorların bir araya geldiği serviste, Dahiliye ve genel cerrahinin yanı sıra ortopedi, kalp damar cerrahi ve plastik cerrahi uzmanları da tedavi sürecine katkıda bulunuyor.

"Vatandaşlarımız için kaliteli bir sağlık hizmeti"

Uzman doktorların yara tedavisinde en iyi hizmeti verdiklerini dile getiren Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, "1 Temmuz itibarıyla Kronik Yara Bakım Servisi'ni açarak bir adım daha öteye gitmiş oluyoruz. Buna paralel olarak Kronik Yara Bakım Polikliniği de faaliyete geçmiş bulundu. Vatandaşlarımız için hem hayırlı bir hizmet hem de kaliteli bir sağlık hizmeti verebilecek bir adım. Hasta grubuna göre farklı branştan hekimlerin birlikte bir kombinasyon ile hizmet verdiği servis olması açısında çok önemli. Hastaların dahili hastalık problemleri olabilir, mesela şeker hastası. Ameliyat veya benzeri süreçler var, genel cerrahi hastası oluyor. Biz bu serviste bütün branşlardan hekim arkadaşlarımızı bir araya getirdik. Hastalar servise geldikleri andan itibaren dahiliye ve genel cerrahi hekimleri tarafından değerlendiriliyor. Enfeksiyon hastalıkları hekimi tarafından da enfeksiyon açısından değerlendirilip tedavi yaklaşımları başlıyor. Kütahya, Afyon, Bilecik, Bursa ve Yalova'dan da hastalarımız geliyor. Çevreden gelen kronik hastalığı bulunan hastalarımıza, multidisipliner bir yaklaşımla hizmet veriyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'de 1 yılda 10 bin şeker hastası uzuv kaybı yaşıyor"

Uzuv kayıplarının önüne geçmeye çalıştıklarını belirten Kronik Yara Bakım Servisi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Boran Yalçın, "Yaşlı nüfusun artmasına bağlı olarak kronik hastalıklar da artıyor. Türkiye'de yaklaşık 500 bin kadar şeker hastalığına bağlı diyabetik hasta var. Yılda yaklaşık 10 bin tanesinin uzuv kaybı oluyor. Buradaki ünitemizin amacı, hastaların bu duruma gelmeden öncelikli olarak tedavi edilip hem uzuv kaybı yaşanmaması hem de ağrılı durumlardan kurtarmak" ifadelerini kullandı.

"Son yıllarda gelişen tedavileri de burada uyguluyoruz"

Farklı alanlardan uzman hekimlerin katılımıyla en doğru tedaviyi uyguladıklarını aktaran İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Irmak Kaya, "Biz burada multidisipliner bir yaklaşım sergiliyoruz. Hem dahiliye problemi olan hastaların sorunlarını çözmeye hem de cerrahi açıdan hastaların tedavilerinin yürütülmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu ünitede haftalık konseyler düzenliyoruz. Ortopedi uzmanı, kalp damar cerrahı ve plastik cerrahımız da zaman zaman ekibimize iştirak ediyorlar. Hastalar yattığı zaman ekiple birlikte bakarak ne tür bir tedavi uygulayacağımıza karar veriyoruz. Günlük olarak pansumanlar yapılıyor ve yaranın iyileşme süreci takip ediliyor. Son yıllarda yara bakımında gelişen tedavileri de burada uyguluyoruz" şeklinde konuştu.

"Ayağım çok kötüydü, ancak burada iyileşiyor"

Şeker hastalığı nedeniyle ayağında yara oluşan ve Kütahya'dan Eskişehir Şehir Hastanesi Kronik Yara Bakım Servisi'ne tedavi için gelen Murat Şenkal, "Birçok hastaneyi gezdim fakat şifa bulamadım. 13 gündür buradayım. Ayağım çok kötüydü ama 13 günde önemli bir mesafe aldık. Ayağım bayağı iyileşti ve iyi bir durumdayım. Burada çalışan personeller çok iyi. Diyabetten kaynaklı, ayak başparmağımın yanındaki parmak kesildi. Çözüm bulamadılar. Eskişehir'de de birkaç hastaneye gittim ama orada da çözüm bulamadım" dedi.