Üye Girişi
Kronik Yara Bakım Servisi iyileşmeyen yaralara merhem oluyor - Son Dakika

Kronik Yara Bakım Servisi iyileşmeyen yaralara merhem oluyor

15 Temmuz 2021 Perşembe 03:06

Kronik Yara Bakım Servisi iyileşmeyen yaralara merhem oluyor Hastalara zamanında müdahale uzuv kayıplarının önüne geçiyor Genel Cerrahi Uzmanı Dr.

Kronik Yara Bakım Servisi iyileşmeyen yaralara merhem oluyor

Hastalara zamanında müdahale uzuv kayıplarının önüne geçiyor

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Boran Yalçın:

" Türkiye'de 1 yılda 10 bin şeker hastası uzuv kaybı yaşıyor"

Kütahya'dan gelen şeker hastası Murat Şenkal:

"Ayağım çok kötüydü, ancak burada iyileşiyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Şehir Hastanesi'nde açılan Kronik Yara Bakım Servisi, çeşitli sebeplerden iyileşmeyen yarası olan hastalara zamanında müdahale ederek uzuv kayıplarının önüne geçiyor.

Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesinde bulunan Kronik Yara Bakım Servisi, 1 Temmuz itibarıyla hizmete açıldı. Cilt hastalıkları ya da şeker hastalığı gibi nedenlerden vücudunda iyileşmeyen yarası olanların öncelikli olarak tercih ettiği servis, 14 günlük süre içerisinde bölgedeki farklı illerden hasta kabul etmeye başladı. Kronik Yara Bakım Servisi'ne Kütahya, Afyonkarahisar, Bilecik, Bursa ve Yalova gibi illerden hastalar geliyor. Farklı branşlardan alanında uzman doktorların bir araya geldiği serviste, Dahiliye ve genel cerrahinin yanı sıra ortopedi, kalp damar cerrahi ve plastik cerrahi uzmanları da tedavi sürecine katkıda bulunuyor.

"Vatandaşlarımız için kaliteli bir sağlık hizmeti"

Uzman doktorların yara tedavisinde en iyi hizmeti verdiklerini dile getiren Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, "1 Temmuz itibarıyla Kronik Yara Bakım Servisi'ni açarak bir adım daha öteye gitmiş oluyoruz. Buna paralel olarak Kronik Yara Bakım Polikliniği de faaliyete geçmiş bulundu. Vatandaşlarımız için hem hayırlı bir hizmet hem de kaliteli bir sağlık hizmeti verebilecek bir adım. Hasta grubuna göre farklı branştan hekimlerin birlikte bir kombinasyon ile hizmet verdiği servis olması açısında çok önemli. Hastaların dahili hastalık problemleri olabilir, mesela şeker hastası. Ameliyat veya benzeri süreçler var, genel cerrahi hastası oluyor. Biz bu serviste bütün branşlardan hekim arkadaşlarımızı bir araya getirdik. Hastalar servise geldikleri andan itibaren dahiliye ve genel cerrahi hekimleri tarafından değerlendiriliyor. Enfeksiyon hastalıkları hekimi tarafından da enfeksiyon açısından değerlendirilip tedavi yaklaşımları başlıyor. Kütahya, Afyon, Bilecik, Bursa ve Yalova'dan da hastalarımız geliyor. Çevreden gelen kronik hastalığı bulunan hastalarımıza, multidisipliner bir yaklaşımla hizmet veriyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'de 1 yılda 10 bin şeker hastası uzuv kaybı yaşıyor"

Uzuv kayıplarının önüne geçmeye çalıştıklarını belirten Kronik Yara Bakım Servisi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Boran Yalçın, "Yaşlı nüfusun artmasına bağlı olarak kronik hastalıklar da artıyor. Türkiye'de yaklaşık 500 bin kadar şeker hastalığına bağlı diyabetik hasta var. Yılda yaklaşık 10 bin tanesinin uzuv kaybı oluyor. Buradaki ünitemizin amacı, hastaların bu duruma gelmeden öncelikli olarak tedavi edilip hem uzuv kaybı yaşanmaması hem de ağrılı durumlardan kurtarmak" ifadelerini kullandı.

"Son yıllarda gelişen tedavileri de burada uyguluyoruz"

Farklı alanlardan uzman hekimlerin katılımıyla en doğru tedaviyi uyguladıklarını aktaran İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Irmak Kaya, "Biz burada multidisipliner bir yaklaşım sergiliyoruz. Hem dahiliye problemi olan hastaların sorunlarını çözmeye hem de cerrahi açıdan hastaların tedavilerinin yürütülmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu ünitede haftalık konseyler düzenliyoruz. Ortopedi uzmanı, kalp damar cerrahı ve plastik cerrahımız da zaman zaman ekibimize iştirak ediyorlar. Hastalar yattığı zaman ekiple birlikte bakarak ne tür bir tedavi uygulayacağımıza karar veriyoruz. Günlük olarak pansumanlar yapılıyor ve yaranın iyileşme süreci takip ediliyor. Son yıllarda yara bakımında gelişen tedavileri de burada uyguluyoruz" şeklinde konuştu.

"Ayağım çok kötüydü, ancak burada iyileşiyor"

Şeker hastalığı nedeniyle ayağında yara oluşan ve Kütahya'dan Eskişehir Şehir Hastanesi Kronik Yara Bakım Servisi'ne tedavi için gelen Murat Şenkal, "Birçok hastaneyi gezdim fakat şifa bulamadım. 13 gündür buradayım. Ayağım çok kötüydü ama 13 günde önemli bir mesafe aldık. Ayağım bayağı iyileşti ve iyi bir durumdayım. Burada çalışan personeller çok iyi. Diyabetten kaynaklı, ayak başparmağımın yanındaki parmak kesildi. Çözüm bulamadılar. Eskişehir'de de birkaç hastaneye gittim ama orada da çözüm bulamadım" dedi.

Kronik Yara Bakım Servisi iyileşmeyen yaralara merhem oluyor
Kronik Yara Bakım Servisi iyileşmeyen yaralara merhem oluyor
Kronik Yara Bakım Servisi iyileşmeyen yaralara merhem oluyor
Kronik Yara Bakım Servisi iyileşmeyen yaralara merhem oluyor

Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi, Eskişehir, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kronik Yara Bakım Servisi iyileşmeyen yaralara merhem oluyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu 00:23 Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu TOGG tarih verdi: 2022 yılının sonunda seri üretime hazırız 00:14 TOGG tarih verdi: 2022 yılının sonunda seri üretime hazırız Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü'nün, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı 23:04 Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü'nün, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
BioNTech aşısında iki doz arasındaki süre 3 haftaya düştü 21:14 BioNTech aşısında iki doz arasındaki süre 3 haftaya düştü Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar 20:07 Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim 18:49 Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim
Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü 15:55 Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor 14:55 Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor

Son Dakika Haberleri
18:48 Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil
18:43 Yollar kapandı, dereler taştı! Sağanak yağış Rizelilere kabus yaşattı
18:39 Maskelerden ne zaman kurtulacağız? sorusunu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu yanıtladı
18:27 Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Taraftarın desteğiyle şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturacağız
18:19 Anayasa Mahkemesi'nden İnfaz Yasası'nın iptali istemine ret!
17:56 Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
17:46 Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı
17:41 Ahmet Kural cephesinden hapis cezasına ilişkin ilk açıklama: İstinafa gideceğiz
17:38 PSV Eindhoven maçının biletleri satışa çıkıyor! En ucuz bilet 175 TL'den satışa sunulurken en pahalı bilet 750 TL oldu
17:17 Altın bir önceki güne oranla değer kazandı, Standart altının kilogram fiyatı 503 bin 700 liraya ulaştı
Sel ve heyelanın vurduğu Rize'den ilk görüntüler! Yıkım çok büyük Sel ve heyelanın vurduğu Rize'den ilk görüntüler! Yıkım çok büyük         
01:15
Burak Elmas, TFF'nin aldığı yabancı sayısı kuralına canlı yayında sert tepki gösterdi Burak Elmas, TFF'nin aldığı yabancı sayısı kuralına canlı yayında sert tepki gösterdi         
00:15
Nur Fettahoğlu'nun siyah mayolu pozu, hayranlarından tam not aldı Nur Fettahoğlu'nun siyah mayolu pozu, hayranlarından tam not aldı         
00:07
Son Dakika! Rize'de sel ve heyelan: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp Son Dakika! Rize'de sel ve heyelan: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp         
22:26
Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti         
20:12
Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım         
19:25
Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı         
17:47
Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi         
15:16
Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum         
14:45
Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis         
14:22
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı         
12:59
Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu         
12:07
Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti         
10:43
Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda         
10:22
Aydemir Akbaş'ın Aydemir Akbaş'ın "Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim" sözlerine Nebahat Çehre'den cevap         
09:13
Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı         
07:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 03:37:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kronik Yara Bakım Servisi iyileşmeyen yaralara merhem oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement