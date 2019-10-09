Son Dakika Haberleri: Kronoloji Filmi
Son Dakika Sinema Kronoloji Filmi

Kronoloji Filmi

1 saat önce

Kronoloji filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kronoloji filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Hakan ile Nihal, dışarıdan bakılınca mutlu bir evliliğe sahip oldukları görülen bir çiftir. Ancak Nihal'in ansızın ortadan kaybolması, çiftin ilişkilerinin de düşünüldüğü kadar sorunsuz olmadığını ortaya çıkarır. Polis ile birlikte karısını aramaya çalışan Hakan, bu süreçte ilişkileri ile ilgili gerçeklerle yüzleşmeye başlar.

Yönetmen: Ali Aydın

Senaryo: Ali Aydın

Oyuncular: Birkan Sokullu, Cemre Ebuzziya, Tansu Biçer, Serkan Keskin, Esra Kızıldoğan, Beran Soysal, Cüneyt Yalaz, Ozan Çelik, Ahmet Kaynak, Cihat Süvarioğlu

Filmin Türü: Gerilim

Orijinal Adı: Kronoloji

Yapımcı Firma: Yeni Sinemacılar

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 117 dk.

Dağıtıcı Firma: Yeni Sinemacılar

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


Kronoloji Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Ali Aydın, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:58 Kaynak: InterSinema.com
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