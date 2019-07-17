Son Dakika Haberleri: Kroos, Real Madrid'de 5 Yılına Geri Dönüyor
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Kroos, Real Madrid'de 5 Yılına Geri Dönüyor

5 saat önce

Real Madrid'in yıldız orta saha oyuncusu Toni Kroos, 5 yılını Los Blancos'un gömleğini giyerek geriye bakıyor. Alman, kulüp ile olan başarısının yanı sıra, bir oyuncu olarak kişisel gelişimine, Real ile yeni zorluklar üstlenmeye hazır olduğunu belirterek üzerinde durur.

Real Madrid'in yıldız orta saha oyuncusu Toni Kroos, 5 yılını Los Blancos'un gömleğini giyerek geriye bakıyor. Alman, kulüp ile olan başarısının yanı sıra, bir oyuncu olarak kişisel gelişimine, Real ile yeni zorluklar üstlenmeye hazır olduğunu belirterek üzerinde durur.
Kroos, Real Madrid'de 5 Yılına Geri Dönüyor
Real Madrid, Toni Kroos, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:05 
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