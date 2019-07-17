Kroos, Real Madrid'de 5 Yılına Geri Dönüyor
5 saat önce
Real Madrid'in yıldız orta saha oyuncusu Toni Kroos, 5 yılını Los Blancos'un gömleğini giyerek geriye bakıyor. Alman, kulüp ile olan başarısının yanı sıra, bir oyuncu olarak kişisel gelişimine, Real ile yeni zorluklar üstlenmeye hazır olduğunu belirterek üzerinde durur.
Real Madrid
'in yıldız orta saha oyuncusu Toni Kroos
, 5 yılını Los Blancos'un gömleğini giyerek geriye bakıyor. Alman, kulüp ile olan başarısının yanı sıra, bir oyuncu olarak kişisel gelişimine, Real ile yeni zorluklar üstlenmeye hazır olduğunu belirterek üzerinde durur.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:05
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