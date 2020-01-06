Kros grup yarışları Kuşadası'nda yapılacak - Son Dakika
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Kros grup yarışları Kuşadası'nda yapılacak

6 saat önce

Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Kros Gençler (A-B) ve Yıldızlar Grup Yarışmaları Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Kuşadası Adagöl Kros Parkurunda 08 Ocak 2020 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Kros grup yarışları Kuşadası'nda yapılacak, System.String[]

Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Kros Gençler (A-B) ve Yıldızlar Grup Yarışmaları Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Kuşadası Adagöl Kros Parkurunda 08 Ocak 2020 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.


Çarşamba günü saat 10.00'da Kuşadası Adagöl Kros Parkurunda gerçekleştirilecek olan Okul Sporları Gençler (A-B) ve Yıldızlar Kros Grup Yarışmaları kadınlar ve erkekler kategorilerinde 17 ilden 88 takım ve yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla yapılacak. Gruptan derece ile çıkma başarısı gösteren takımlar Okul Sporları Türkiye Kros Şampiyonasına katılma hakkı kazanacaklar.


Genç erkekler kategorisinde Afyonkarahisar, Ankara (3 Takım), Antalya (2 Takım), Aydın, Burdur, Bursa (2 Takım), Denizli (2 Takım), Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya (2 Takım), Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya (2 Takım) ve Uşak illeri kros takımları mücadele edecek.


Genç kadınlar kategorisinde Afyonkarahisar, Ankara (3 Takım), Antalya (2 Takım), Aydın, Burdur, Bursa (2 Takım), Denizli, Eskişehir, Isparta, İstanbul (2 Takım), İzmir (2 Takım), Konya (2 Takım), Manisa, Muğla ve Uşak illeri kros takımları yarışmalara katılacak.


Yıldız erkekler kategorisinde Afyonkarahisar, Ankara (2 Takım), Antalya, Aydın, Burdur, Bursa (2 Takım), Denizli, Isparta, İstanbul (3 Takım), İzmir, Kocaeli (2 Takım), Manisa, Muğla, Sakarya (2 Takım), Uşak ve Eskişehir kros takımları mücadele edecek.


Yıldız kızlarda ise Afyonkarahisar, Ankara (2 Takım), Antalya, Aydın, Burdur, Bursa (2 Takım), Denizli, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli (2 Takım), Manisa, Muğla, Uşak ve Eskişehir (2 Takım) il kros takımları ter dökecek.


Kuşadası Adagöl Kros Parkurunda gerçekleştirilecek olan 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Kros Gençler A Grup Yarışmalarında, hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde İncirliova Spor Lisesi Aydın'ı temsil edecek. Yıldız erkekler kategorisinde Şehitler Ortaokulu ve yıldız kızlar kategorisinde Neşetiye Ortaokulu Aydın'ı kros grup yarışmalarında temsil edecek. - AYDIN

Kuşadası, Türkiye, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:04 Kaynak: İHA
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