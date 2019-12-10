Kros Milli Takımı basınla buluştu

Portekiz'in Başkenti Lizbon'da düzenlenen 26. Avrupa Şampiyonası'ndan 1'i altın 3 madalya ile dönen Kros Milli Takımı, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın katılımıyla Olimpiyatevi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çintimar, hedeflerinin Olimpiyatlar'da başarılı olmak olduğunu söyledi.

Portekiz'in Başkenti Lizbon'da gerçekleşen 26. Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Kros Milli Takımı, 1'i altın olmak üzere 3 madalya kazanmayı başardı. Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın katılımıyla Olimpiyatevi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen atletler, başarılarını paylaştı. Avrupa Şampiyonası sonrasında değerlendirme yaptıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Avrupa Kros Şampiyonası'na düzenlendiği günden bu yana her seferinde katıldık. Şu ana kadar elde ettiğimiz en önemli başarılardan birisini kazandık ve 1 altın, 2 gümüş madalya elde ettik. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Avrupa Kros Şampiyonası'nda kazandığımız madalyaların yüzde 60'ını son şampiyonalarda elde ettik. 26 şampiyonada 46 madalya kazandık. Bunların 28'ini son 6 senede elde ettik. Avrupa'da 47 takımın yer aldığı yarışmada genel klasmanda 4'üncülükteki yerimizi koruduk ve bunu daha da yukarıya taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SPORCULARDAN TEŞEKKÜR

Avrupa İkincisi olan Ayetullah Aslanhan, yarışlarda elinden geleni yapmaya çalıştığını belirterek, "Madalya aldım, kürsüde asker selamı verdim, çok mutluyum. Başta federasyonumuz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi. Ayetullah gibi Avrupa ikincisi olan Aras Kaya da çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Burada olmamızın sebebi, elde ettiğimiz başarılar. Takım olarak çok iyi yarıştık. 2016'da Avrupa Şampiyonu olmuştum. Tekrar etmek için çok çalıştım ama ikinci oldum. Yine de bu başarıyı ülkeme kazandırdığım için mutluyum" derken, üst üste 4. kez Avrupa Şampiyonu olan Yasemin Can ise "Ülkeme şampiyonluk kazandırdığım için çok mutluyum. Şampiyonluğumu korudum ve 4. kez şampiyon oldum. Ülkemi gururlandırdım ve bu yüzden çok mutluyum. Artık performansımızı yükselterek ülkemizi diğer kulvarda da gururlandırmak istiyorum. Çok mutluyum ve teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

HALİL AKKAŞ: "NİCE ZAFERLER KUTLAMAK DİLEĞİYLE"

Mesafeler ve Çocuk Oyunları Koordinatörü olarak federasyonda görev yapan Halil Akkaş da daha önce bu yarışta gençler kategorisinde 3. olduğunu belirterek, "Şimdi de bu kategoride Ayetullah ikinci oldu. Benim başarımın geçilmesi beni çok memnun etti. Zor şartlarda antrenman yaptılar. Ellerinden geleni yapıp zafer elde ettiler. Bize böyle rahat bir çalışma ortamı sunduğu için bakanımıza ve federasyon başkanımıza teşekkür ediyorum. Nice zaferler kutlamak dileğiyle. Milli takım olarak son 2 müsabakada, büyük erkekler ve büyük kadınlarda 4. olduk ve madalyayı kıl payı kaçırdık. Ali Kaya'nın sakatlığı vardı ve bu nedenle İspanya'nın 5 puanla gerisinde kaldık. Meryem Akdağ'ın da bayılması, büyük kadınlarda kupa kazanmamıza engel oldu. Eksiklerimizi tamamlayıp gelecek yıl daha iddialı olmak için çalışacağız" değerlendirmesini yaptı.

ÇİNTİMAR: "EN BÜYÜK GURURUMUZ, DOPİNG TESTİ YAPILMAMASI"

Sporcuların heyecan ve mütevazılıktan dolayı kendilerini övmek istemediklerini söyleyen Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Önlerinde Olimpiyat var. En büyüğü orası, onu kazanana kadar övünmek istemiyorlar. Avrupa Şampiyonluğu önemli bir başarıdır. Ama Olimpiyatları kazanacağını düşündüğü için, Avrupa Şampiyonluğu ile ilgili çok konuşmak istemiyor. Yasemin üst üste 4 kez şampiyon oldu. Bunu 4 kez kazanıp sonrasında yine kazanabilecek olmak çok önemli. Ayetullah ikinci oldu ama onu geçen Norveçli sporcu, bu anlamda dünyanın en iyilerinden birisi ve Ayetullah'tan 3 yaş daha büyük. Seneye bir üst kategoride yarışacak ve biz inanıyoruz ki, önümüzdeki 3 yıl Ayetullah burayı domine edecektir" açıklamasını yaptı. Doping konusuna da değinen Çintimar, "Göreve başladığım ilk yıl, Avrupa Kros Şampiyonası'na gittiğimizde bütün sporcularımızı doping kontrolüne almışlardı. Uçaktan inip, dönene kadar sabah 5'te kaldırılıp numune alıyorlardı. Ama burada Avrupa Şampiyonluğu'ndan daha büyük bir başarı, bugün Rusya'nın yaşadıklarını gördük, hiçbir sporcumuz doping numunesine alınmadı. Sadece şampiyon olduğu için Yasemin numune verdi. Bunun dışında hiçbir sporcumuz rahatsız edilmedi. Çünkü biz doping konusunda dünyanın en güvenilir ülkelerinden birisiyiz. Bunu da Avrupa ve dünya kabul ediyor. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve dopingle mücadele ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu başarı bir takım çalışmasının eseriydi. Biz şu anda doping konusunda dünyanın en güvenilir ülkelerinden birisiyiz. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Çocuklarımız tertemiz koşuyor ve bundan kimsenin şüphesi yok. Bunu da Avrupa Şampiyonası'nda yaşadık" diye konuştu.

"KİMSENİN CEZASINDAN PAY ÇIKARMAYIZ"

3 hafta önce Dünya Dağ Kros Şampiyonası'nda 3 gümüş madalya aldıklarını da hatırlatan Fatih Çintimar, "1 ferdi, 2 takım madalyası aldık. Bu yarış, bizim altyapımız için çok önemliydi. Artık tek takımla yarışlara gitmiyoruz. Şampiyonluklar yaşayacak altyapılara sahibiz. 15-16 yaşındaki kızlarımızla Avrupa Şampiyonası'nda yarıştık ve bu kızlarımızın ilk milli formayı giydiği yarışlardı. Bu nedenle de gururluyuz. Çocuk atletizmi çok önemli bir konu bizim için. Necdet Ayaz'la devam ettiğimiz bu organizasyonu Halil Akkaş'la sürdürüyoruz. Çocuklarımızı stadyumlara doldurmak istiyoruz. Okullarda gerçekleşen taramalarda atletizme yeteneği olan çocukları tespit ederek onları kazanmak istiyoruz. Bunun ilkini Diyarbakır'da yaptık. Devamı da gelecek. Milli takım konusunda da, kim hak ediyorsa onları milli takıma seçiyoruz. 47 takım içinde takımımız 7. oldu. Bu yarışı aynı yaş grubunda 5 yıl daha koşacaklar ve bir sonraki senelerde 1.'lik için koşacaklar. Bu fırsatı çocuklarımıza sağlamak gerekiyor. Kenya'da yapılan kampta da çocuklarımız çok önemli bir tecrübe edindi. Şunu da söyleyeyim, Kenya'da kamp yapmanın maliyeti, ülkemizde kamp yapmaktan daha uyguna geliyor. 2500 metre yükseklikte çok ciddi imkanlara sahip bir yer" diye konuştu. Rusya'nın doping nedeniyle aldığı cezayla ilgili de konuşan Çintimar, "Birilerinin aldığı cezadan mutlu olmak bize yakışmaz. Dilerim onlar da temiz mücadele için gerekeni yaparlar. Biz buradan Rusya yokken bize kota düşer mi hesabı yapmıyoruz. Başkalarının aldığı cezadan çıkarım sağlamayız" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan/İHA)