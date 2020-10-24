Kros şampiyonasında Kırşehirli sporcunun başarısı

Kırşehirli sporcu Urkuş Işık, Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye 20 yaş altı ve büyükler ferdi kros şampiyonası, Denizli'de gerçekleştirildi. 37 ilden 218 sporcunun katıldığı şampiyonada, Kırşehir'den Urkuş Işık da mücadele etti.Şampiyona da U20 kategorisinde Kırşehir adına mücadele eden Işık, ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, sporcu Urkuş Işık'ı ve antrenörü Ziya Kaya'yı tebrik etti.