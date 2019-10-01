Son Dakika Haberleri: Kros yarışları için antrenman yapan motorcular böyle kaza yaptı
Son Dakika Genel Haber

Kros yarışları için antrenman yapan motorcular böyle kaza yaptı

1 saat önce

Kros yarışları için antrenman yapan motorcular böyle kaza yaptıKARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu düzenlenecek 6. Müzekent Doğa ve Motosiklet Kampı için antrenman yapan motosiklet sürücüleri, ölümden döndü.

Kros yarışları için antrenman yapan motorcular böyle kaza yaptı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu düzenlenecek 6. Müzekent Doğa ve Motosiklet Kampı için antrenman yapan motosiklet sürücüleri, ölümden döndü.

Safranbolu Müzekent Motosiklet Kulübü tarafından ilçeye bağlı Yazıköy köyünde hafta sonu yapılacak kamp kapsamında kros yarışları antrenmanında motosikletliler kaza yaptı. Kaza anı motosiklet sürücüleri tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntüde bir motosiklet sürücüsü, kros yarışı için belirlenen rampadan çıkarak atlayış yaptı. Arkadan gelen diğer motosiklet sürücüsü de rampadan çıkarak atladı ve diğer sürücünün motosikletine çarptı. Motosiklet sürücüleri kazadan yara almadan kurtulurken, bir sürücü yerde yatan diğer sürücüye "İyi misin*' diye sorarken, yerde yatan sürücü ise "Çıktım mı?" diye sorarken, sürücüler soru üzerine gülüştü.

Safranbolu Müzekent Motosiklet Kulübü Başkanı Celil Özdemir, hafta sonu yapılacak kamp için hazırlıklar yaptıklarını söyledi.

Yarışlar için kulüp üyelerinin antrenman yaptığını ifade eden Özdemir, "Antrenmanda küçük bir kaza yaşadık. Arkadaşlarımızın kazada yaralanmamasından dolayı sevinçliyiz. bu tür kaza veya olayların yaşanmaması için önlemlerimizi aldık" dedi.

Kros yarışları için antrenman yapan motorcular böyle kaza yaptı

Safranbolu, Motosiklet, Genel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili vekil Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova sosyal medyada gündem oldu
Hindistan'da turist kafilesini taşıyan otobüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 21 kişi öldü, 60 kişi yaralandı Yolcuların, takla atan minibüsten yola savrulma anları saniye saniye kaydedildi Çukur dizisinde Timsal Celil'in vurulma sahnesi sosyal medyada gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 02:10:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kros yarışları için antrenman yapan motorcular böyle kaza yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]