Krosta Sorgun üstünlüğü
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Sorgun Gençlik ve Spor Müdürü Levent Tunçer, Yozgat'ta düzenlenen kros yarışmalarında Sorgunlu sporcuların büyük üstünlük gösterdiğini, 6 kategorinin 4'ünde birinci olduklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:42 Kaynak: AA
Sorgun Gençlik ve Spor Müdürü Levent Tunçer, Yozgat'ta düzenlenen kros yarışmalarında Sorgunlu sporcuların büyük üstünlük gösterdiğini, 6 kategorinin 4'ünde birinci olduklarını belirtti.
Tunçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yozgat'ta düzenlenen yarışmalara 180 sporcunun katıldığını söyledi.
Sporcuların aldıkları dereceden oldukça memnun olduğunu dile getiren Tunçer, "8 Ocak'ta yapılacak olan grup müsabakalarında, Yozgat'ı tüm kategorilerde Sorgunlu sporcularımız temsil edecek. Tüm sporcularımıza grup müsabakalarında başarılar diliyorum." dedi.
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