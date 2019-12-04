Son Dakika Haberleri: Krosta Sorgun üstünlüğü
Son Dakika Güncel Krosta Sorgun üstünlüğü - Son Dakika

Krosta Sorgun üstünlüğü

6 saat önce

Sorgun Gençlik ve Spor Müdürü Levent Tunçer, Yozgat'ta düzenlenen kros yarışmalarında Sorgunlu sporcuların büyük üstünlük gösterdiğini, 6 kategorinin 4'ünde birinci olduklarını belirtti.

Krosta Sorgun üstünlüğü, System.String[]

Sorgun Gençlik ve Spor Müdürü Levent Tunçer, Yozgat'ta düzenlenen kros yarışmalarında Sorgunlu sporcuların büyük üstünlük gösterdiğini, 6 kategorinin 4'ünde birinci olduklarını belirtti.

Tunçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yozgat'ta düzenlenen yarışmalara 180 sporcunun katıldığını söyledi.

Sporcuların aldıkları dereceden oldukça memnun olduğunu dile getiren Tunçer, "8 Ocak'ta yapılacak olan grup müsabakalarında, Yozgat'ı tüm kategorilerde Sorgunlu sporcularımız temsil edecek. Tüm sporcularımıza grup müsabakalarında başarılar diliyorum." dedi.

Yozgat, Sorgun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi yardım istiyor
Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Rood: S-400 konusunda henüz pes etmedik Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama: Karşılıklı anlaşmazlıklar kaydedildi Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar! Cesedini köpekler parçaladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 23:19:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Krosta Sorgun üstünlüğü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]