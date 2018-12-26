Son Dakika Haberleri: Krosta Yozgat'ı Ertuğrul Gazi Ortaokulu Temsil Edecek

Krosta Yozgat'ı Ertuğrul Gazi Ortaokulu Temsil Edecek

32 dakika önce

Ankara'da yapılan okullar arası bölge kros müsabakalarında 2'nci ve 3'üncü olan Ertuğrul Gazi Ortaokulu kız ve erkek kros takımı, Antalya'da Yozgat'ı temsil edecek.

Krosta Yozgat'ı Ertuğrul Gazi Ortaokulu Temsil Edecek, System.String[]
Ankara'da yapılan okullar arası bölge kros müsabakalarında 2'nci ve 3'üncü olan Ertuğrul Gazi Ortaokulu kız ve erkek kros takımı, Antalya'da Yozgat'ı temsil edecek.


Ertugrul Gazi Ortaokulu kros takımı antrenörü Adem Öksüz, her yıl olduğu gibi bu yılda kros müsabakalarında önemli dereceler elde ettiklerini söyledi.

Öksüz, şöyle konuştu:

"Takım olarak bu başarıların ancak çok çalışmakla geleceğini biliyor ve bu bilinçle antrenmanlarımızı aksatmadan yapıyoruz. Ankara'da yapılan okullar arası kros müsabakalarında da emeğimizin karşılığını aldık. Takım halinde yıldız kızlarda 2., yıldız erkeklerde de 3. olduk. Böylelikle ilimizi 15 Ocak'ta Antalya'da yapılacak Türkiye şampiyonasında temsil etme hakkı kazandık. Hedefimiz şampiyonada en iyi dereceleri yapıp, ilimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etmektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:18 Kaynak: AA

Yozgat, Spor
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