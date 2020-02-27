Krtik gollerin adamı Skrtel - Son Dakika
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Krtik gollerin adamı Skrtel

22 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında Sporting Lizbon karşısında 31'inci dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Başakşehir'in yıldız oyuncusu Martin Skrtel, kritik gollerine devam ediyor.

Krtik gollerin adamı Skrtel, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında Sporting Lizbon karşısında 31'inci dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Başakşehir'in yıldız oyuncusu Martin Skrtel, kritik gollerine devam ediyor. Başakşehir formasıyla bu sezon 11 de lig maçına çıkan Martin Skrtel, 3 kritik gole daha imza atmıştı.

Ligin 8'inci haftasında turuncu lacivertli takımın 2-1'lik skorla galip geldiği mücadelenin 90+2'nci dakikasında attığı golle takımına galibiyeti getiren 35 yaşındaki Slovak oyuncu, 9'uncu haftada da Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmada bir gol kaydetti. Süper Lig'in 23'üncü haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında 87'nci dakikada oyuna giren Skrtel, 90'ıncı dakikada takımına hem galibiyeti, hem de liderliği getirdi. Yıldız oyuncu son olarak, takımının UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sporting Lizbon kalesini de havalandırarak, kritik gollerin adamı olduğunu bir kez daha gösterdi.


Sporting Lizbon, Martin Skrtel, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:45 Kaynak: DHA
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