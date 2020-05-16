Krunoslav Simon: "Vücudum bana izin verdiği sürece Anadolu Efes formasını giymek istiyorum" - Son Dakika

Krunoslav Simon: "Vücudum bana izin verdiği sürece Anadolu Efes formasını giymek istiyorum"

Anadolu Efes'ın Hırvat basketbolcusu Krunoslav Simon, lacivert-beyazlıların kendisi ile yola devam etmek istemesi durumunda çok memnun olacağını belirterek, "Çünkü Anadolu Efes formasını giymekten dolayı çok mutluyum. Vücudum bana izin verdiği sürece bu kulübün formasını giymek istiyorum" dedi.

Krunoslav Simon:

Anadolu Efes'ın Hırvat basketbolcusu Krunoslav Simon, lacivert-beyazlıların kendisi ile yola devam etmek istemesi durumunda çok memnun olacağını belirterek, "Çünkü Anadolu Efes formasını giymekten dolayı çok mutluyum. Vücudum bana izin verdiği sürece bu kulübün formasını giymek istiyorum" dedi.


Dijital taraftar buluşmaları ile sosyal izolasyon döneminde taraftarlarının hayatına dokunan Anadolu Efes Spor Kulübü, bu hafta ise basketbolseverleri Hırvat basketbolcu Krunoslav Simon ile buluşturdu. Taraftarlarla bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Simon, "Bu tip günlerde Anadolu Efes'i sevenleri görmek harika bir duygu. Ayrıca tüm taraftarlarımıza da sezon boyunca verdikleri destek için bir kez daha çok teşekkür ederim. Umarım Euroleague'de şampiyonluk elde ederek taraftarlarımızı çok mutlu edeceğiz" diye konuştu.


Evde geçirdiği zaman boyunca çok kitap okuduğunu belirten deneyimli oyuncu, son olarak da Lee Child'ın kitaplarını okuduğunu söyledi.


"Anadolu Efes bünyesinde yönetici olmak beni mutlu eder"


Simon, 'Aktif basketbol kariyerinden sonra, Anadolu Efes'te yönetici olmayı düşünür müsün?' sorusunu şu şekilde yanıtladı:


"Şu an profesyonel kariyerime devam ettiğim için sadece sahaya konsantre olmuş durumdayım. Ancak basketbolu bıraktıktan sonra Anadolu Efes Spor Kulübü bünyesinde yer almaya devam etmek beni çok mutlu eder. Çünkü bu kulübü çok seviyorum, burası harika bir organizasyon. Etrafımda böylesine güzel insanlar olması beni çok mutlu ediyor. Umarım böyle bir fırsat karşıma çıkar."


"Vücudum izin verdiği sürece Anadolu Efes formasını giymek istiyorum"


Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Krunoslav Simon, kariyerinin devamı ile ilgili olarak, "Kulübüm benimle yola devam etmek isterse bu durumdan çok memnun olurum. Çünkü Anadolu Efes formasını giymekten dolayı çok mutluyum. Vücudum bana izin verdiği sürece bu kulübün formasını giymek istiyorum" dedi.


"Unutamadığım iki galibiyet var"


Unutamadığı maçları da açıklayan Simon, "Bu sezon çok sayıda harika maçımız oldu. Deplasman maçı olarak Fenerbahçe Beko'yu yendiğimiz maçı söyleyebilirim. İç saha maçı olarak da Real Madrid'i farklı mağlup ettiğimiz maçı unutamıyorum" şeklinde konuştu.


"Taraftarların bana 'Malatyalı' demesi beni mutlu ediyor"


Taraftarların kendisine 'Malatyalı' demesi hakkındaki duygularını aktaran 34 yaşındaki basketbolcu, "Taraftarlarımızın bana Malatyalı diye hitap etmesi beni çok mutlu ediyor. Çünkü taraftarlarla daha güçlü bağ kurmamı sağlıyor. Malatya'dan çok sayıda hediye de alıyorum. Bu durumun 44 numaralı formadan kaynaklandığını biliyorum. Ben küçük yaşlarda 4 numaralı formayı giyerdim. Ancak Anadolu Efes'te 4 numaralı formayı Doğuş Balbay giydiği için ben de 44'ü seçtim. Bu durum da taraftarların bana Malatyalı demesini sağladı. Aramızdaki bu bağ için hem taraftarlarımıza hem de kulübüme çok teşekkür ederim. Gelecek dönemde kendisi de bir Malatyalı olan anonsörümüz Mustafa Özben ile Malatya'ya gidip orada vakit geçirmeyi çok istiyorum" ifadelerini kullandı.


"Toni Kukoc'u söyleyebilirim"


Simon, çocukluğunda örnek aldığı biri olmadığı ifade ederek, "Ama mutlaka birini seçmem gerekirse Hırvat bir oyuncu olduğu için Toni Kukoc'u söyleyebilirim. Kendisi, forma giydiği her takımda ülkemizi çok başarılı şekilde temsil etti" dedi.


"Türk basketbolunun geleceği, Hırvat basketboluna göre daha açık"


Türk ve Hırvat basketbol kültürlerini kıyaslayan Simon, "İki ülkenin basketbol kültürünü karşılaştırmak zor. Ben basketbol oynamaya başladığımda Hırvat basketbolu çok ileri düzeydeydi. Hem oyuncular hem de takımlar bazında. Ancak şu an öyle değil. Türk basketbolu ise güçlü ilerlemesine devam ediyor. Türk basketbolunun geleceğinin Hırvat basketboluna göre daha açık olduğunu söyleyebilirim. Çok sayıda genç yetenek var ve gelişmeye devam ediyorlar. NBA'de de çok sayıda Türk oyuncu var. Hırvat basketbolu ise bir miktar gerilemede" ifadelerini kullandı.


"Gençlere kendilerine inanmalarını ve çok çalışmalarını tavsiye ediyorum"


Krunoslav Simon, genç basketbolculara, "Her gence aynı şeyi söylüyorum. Öncelikle kendinize inanmalı, sonra oyunu çok sevmeli, sonrasında da hayalinizi gerçekleştirmek için çok çalışmalısınız. Ancak bu şekilde iyi bir basketbolcu olabilirsiniz" tavsiyelerinde bulundu.


"Drazen Petrovic'ten sonra en iyi iki oyun kurucu olarak Diamantidis ve Jasikevicius"


Anadolu Efes'in Hırvat yıldızı, "Drazen Petrovic'ten sonra Avrupa'da oynayan en iyi iki oyun kurucu kimdi?" sorusunu ise şu şekilde yanıtladı:


"Tabii ki Drazen Petrovic çok büyük bir oyuncuydu. Kendisinden sonra ise iki oyuncuyu söyleyebilirim. Bana göre Dimitris Diamantidis ve Sarunas Jasikevicius çok iyi oyun kuruculardı."


"Veteran takımlarında futbol oynamayı düşünebilirim"


Basketbolu bıraktıktan sonra futbol oynamayı düşündüğünü ifade eden Simon, "Çünkü ne zaman boş zaman bulsam futbol oynuyorum. Futbol benim tutkularımdan biri. Küçük yaşlarda futbol oynamak istedim ama çok yetenekli olmadığım ve çok koşmayı sevmediğim için basketbola geçtim. Aktif basketbol kariyerimden sonra veteran takımlarında futbol oynamayı düşünebilirim" dedi. - İSTANBUL

Anadolu Efes, Basketbolcu, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 05:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Krunoslav Simon: 'Vücudum bana izin verdiği sürece Anadolu Efes formasını giymek istiyorum' - Son Dakika Spor
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