Son Dakika Haberleri: Kruse, resmen Fenerbahçe'de
Son Dakika Spor Haber

Kruse, resmen Fenerbahçe'de

1 saat önce

Fenerbahçe, Alman golcü Max Kruse ile 3 yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu.

Kruse, resmen Fenerbahçe'de, System.String[]
Fenerbahçe, Alman golcü Max Kruse ile 3 yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de forma giyen ve sezon sonu sözleşmesi sona eren Kruse, sarı-lacivertli ekiple geçtiğimiz hafta ön sözleşme imzalamıştı. Fenerbahçe Kulübü, Alman golcüyle 3 yıllık anlaşmaya vardığını duyurarak, "Kulübümüz, daha önce ön sözleşme imzaladığı Alman milli futbolcu Max Kruse ile anlaşmaya varmıştır. Fenerbahçemiz, Alman futbolcuyu 3 yıllığına renklerine bağlamıştır. Oyuncumuz Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen hazırlık kampına katılmıştır. Max Kruse'e, kulübümüze hoş geldin diyor; çubuklu forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:25 Kaynak: İHA
Werder Bremen, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Max Kruse transferini açıkladı! Max Kruse imzayı attı, ilk hedefini açıkladı! Trabzonspor, Nemanja Andusic'i transfer etti! Adı Galatasaray ile anılan Hector Herrera, Atletico Madrid'e transfer oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 20:51:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kruse, resmen Fenerbahçe'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]