Kruse, resmen Fenerbahçe'de
1 saat önce
Fenerbahçe, Alman golcü Max Kruse ile 3 yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:40 Kaynak: İHA
, Alman golcü Max Kruse ile 3 yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu. Geçtiğimiz sezon Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen
'de forma giyen ve sezon sonu sözleşmesi sona eren Kruse, sarı-lacivertli ekiple geçtiğimiz hafta ön sözleşme imzalamıştı. Fenerbahçe Kulübü
, Alman golcüyle 3 yıllık anlaşmaya vardığını duyurarak, "Kulübümüz, daha önce ön sözleşme imzaladığı Alman milli futbolcu Max Kruse ile anlaşmaya varmıştır. Fenerbahçemiz, Alman futbolcuyu 3 yıllığına renklerine bağlamıştır. Oyuncumuz Topuk Yaylası
'nda gerçekleştirilen hazırlık kampına katılmıştır. Max Kruse'e, kulübümüze hoş geldin diyor; çubuklu forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" açıklamasında bulundu.
(İHA)
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