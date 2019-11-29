Son Dakika Haberleri: Kruse ve Muric, Fenerbahçe'nin İzmir kafilesinde yer alacak!
Son Dakika Spor Kruse ve Muric, Fenerbahçe'nin İzmir kafilesinde yer alacak! - Son Dakika Spor

Kruse ve Muric, Fenerbahçe'nin İzmir kafilesinde yer alacak!

6 saat önce

Süper Lig'in geride kalan 12 haftasını 21 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, geçen hafta deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 0-0 berabere kalmıştı.

Kruse ve Muric, Fenerbahçe'nin İzmir kafilesinde yer alacak!, System.String[]

Süper Lig'in geride kalan 12 haftasını 21 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, geçen hafta deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 0-0 berabere kalmıştı. Bu sezon 15 puan kaybının 10'unu deplasmanda yaşayan sarı-lacivertliler, dış sahada 6 maçta 2 galibiyet alabildi.


Son 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alan İzmir temsilcisi ise haftaya 16 puanla 9. sırada girdi.


Göztepe ile Fenerbahçe arasında yarın Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.


- Kruse ve Muric kadroda olacak


Fenerbahçe'de sakatlıkları düzelen Max Kruse ve Vedat Muric, maç kadrosunda olacak.


1,5 aydır forma giyemeyen Kruse ile sakatlığı nedeniyle ilk kez geçen hafta oynayamayan Muric, Göztepe maçı öncesi takımla çalışmalara başladı.


Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mevlüt Erdinç ile kırmızı kart cezalısı Mauricio Isla, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.


Öte yandan, Fenerbahçe'de Nabil Dirar, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Dirar, Göztepe karşısında da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 14. hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.


Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, İzmir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evinin duvarı işaretlenen Alevi aile ilk kez konuştu: Çok çirkin bir hareket
Türkiye ile kriz yaşayan NATO'dan beklenmedik işbirliği toplantısı: 16 ülkenin temsilcileri İzmir'de buluştu Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu Oğuzhan Özyakup'a büyük tepki! "Git artık bu takımdan"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 19:08:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kruse ve Muric, Fenerbahçe'nin İzmir kafilesinde yer alacak!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]