Son Dakika Haberleri: Kruse ve Rami özel program dahilinde çalıştı
Son Dakika Spor Kruse ve Rami özel program dahilinde çalıştı

Kruse ve Rami özel program dahilinde çalıştı

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Kruse ve Rami özel program dahilinde çalıştı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Adil Rami özel program dahilinde çalıştı.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde akşam saatlerinde yapılan antrenman salonda sakatlık önleyici egzersizlerle başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu ve koordinasyon hareketleriyle idmanı sürdürdü. Antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.


Öte yandan sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Adil Rami özel program dahilinde çalışmalarına devam etti.


Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:15 Kaynak: İHA
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