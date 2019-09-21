Son Dakika Haberleri: Kruvaziyer devi Costa, İzmir Limanı'na dönüyor
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Kruvaziyer devi Costa, İzmir Limanı'na dönüyor

1 saat önce

Kruvaziyerlerin Doğu Akdeniz ve Ege rotaları üzerinde yer alan İzmir Limanı, 2017'de bu limana seferlerini durduran Costa Crociere ile yeniden anlaştı.

Kruvaziyer devi Costa, İzmir Limanı'na dönüyor, System.String[]

Kruvaziyerlerin Doğu Akdeniz ve Ege rotaları üzerinde yer alan İzmir Limanı, 2017'de bu limana seferlerini durduran Costa Crociere ile yeniden anlaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin kruvaziyer turizmde eski günlerine dönmesi için yürütülen çalışma kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, merkezi İtalya'nın Cenova kentinde yer alan Costa Crociere firması yetkilileriyle görüşme yaptı.

Görüşme sonucunda şirkete ait gemilerin İzmir'e düzenli olarak sefer yapması için uzun süreli iş birliği kararı alındı.

Anlaşmayla Mayıs 2017'den bu yana İzmir'e uğramayan Costa gemilerinin Aralık 2020'den itibaren İzmir Limanı'na demirlemeye başlayacağı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Tunç Soyer, kruvaziyer turizminde canlanma ile 2023'ten itibaren İzmir'e bir milyona yakın ek turistin gelmesinin hedeflendiğini vurguladı.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de bir yılı aşkın süredir yürüttükleri çalışmaların olumlu neticelenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını, İzmir ekonomisinin gelişmesi için limanın canlanmasının büyük önem taşıdığını bildirdi.

Doğu Akdeniz, İzmir, Ege, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:44 Kaynak: AA
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