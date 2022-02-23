KRUVAZİYER FİRMALARININ TÜRKİYE YÖNETİCİLERİ KUŞADASI'NDA BULUŞTU - Son Dakika
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KRUVAZİYER FİRMALARININ TÜRKİYE YÖNETİCİLERİ KUŞADASI'NDA BULUŞTU

23.02.2022 19:48

DÜNYANIN önde gelen kruvaziyer şirketlerinin Türkiye yöneticileri Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir araya geldi.

DÜNYANIN önde gelen kruvaziyer şirketlerinin Türkiye yöneticileri Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir araya geldi. 2022 turizm sezonundan beklentilerin masaya yatırıldığı toplantıda, bu yıl Kuşadası'na 450 ile 500 arası gemi seferi olması beklendiği bildirildi.

Türkiye'nin önemli kruvaziyer limanlarından Kuşadası'nda, ilçeye sefer düzenleyen kruvaziyer şirketlerinin yöneticileri bir toplantı yaptı. Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıya CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, KUTO Başkanı Serdar Akdoğan, TÜRSAB Aydın Bölge Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan, kruvaziyer şirketlerinin Türkiye CEO'ları Ercan Abitağaoğlu, Burak Çalışkan, Özgü Alnıtemiz ile sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kruvaziyer gemilerinin seferlerini heyecanla beklediklerini söyledi. Kuşadası'nın Akdeniz'in en önemli kruvaziyer limanlarından biri olduğunu belirten Başkan Günel, "İlçe genelinde ve turistik çarşılarımızda başlattığımız yenileme sürecinden sonra deniz ve kara yolu ile kentimize gelecek turistleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Yeni turizm sezonunda limana yanaşan kruvaziyer gemilerinden inen yolcuların kent merkezinde daha çok zaman geçirmesini istiyoruz. Amacımız, yabancı misafirlerimizin oluşturacağımız yeni turizm destinasyonlarını gezip esnafımızdan alışveriş yaptıktan sonra gemisine dönmesini sağlamak olacak" dedi.

'YABANCI TURİSTLER GEMİLERİMİZE KUŞADASI'NDAN BİNECEK'

Bir kruvaziyer şirketinin Türkiye CEO'su Burak Çalışkan ise "Firmamız, yıllar sonra ilk kez Kuşadası'na gelecek. Pandemi süreci hepimiz için acı bir deneyim oldu. Ama bu süreçten daha güçlü çıktık. Kapasitelerimizi artırarak yatırımlarımıza devam ettik. MSC Cruises, Kuşadası'nı bu sezondan itibaren 'home port' olarak kullanmaya başlayacak. Böylece 12 ay boyunca gemi faaliyetleri olacak. Dünyanın farklı noktalarından yabancı turistler Kuşadası'na gelerek gemilerimize burada binecek. Türkiye artık kruvaziyer şirketlerinin temsilcilikleri değil ana ofislerinin olduğu bir ülke olacak. 2022'de Kuşadası'na 450 ile 500 arası gemi seferi olması bekleniyor" diye konuştu.

'KUŞADASI LİMANI ÇOK ÖNEMLİ'

Başka bir kruvaziyer firmasının Türkiye CEO'su Ercan Abitağaoğlu da "Türkiye'deki limanlar olmadan Ege ve Akdeniz Bölgeleri'nde kruvaziyer turizmi düşünülemez. Bu anlamda Kuşadası Limanı çok önemli. Biz, firma olarak Kuşadası'nın sadece Efes Antik Kenti ile Meryemana Evi'ne olan yakınlığından ibaret olmadığını göstermek istiyoruz. Bu bağlamda turistik destinasyonları artırmak ve Kuşadası'na gelen turistlere farklı alternatifler sunmalıyız" diye konuştu.

Bir diğer kruvaziyer şirketi CEO'su Özgü Alnıtemiz de, 19 Nisan'dan itibaren yıl sonuna kadar Kuşadası'nda olacaklarını belirtip, şunları söyledi:

"Katma değeri yüksek misafirler ağırlayacağız. Bu nedenle yaklaşımlar çok önemli. Firma olarak zaten Kuşadası'nı home port olarak kullanıyorduk. Ancak şimdi daha yoğun bir şekilde kullanmaya başlayacağız."

KRUVAZİYER FİRMALARININ TÜRKİYE YÖNETİCİLERİ KUŞADASI'NDA BULUŞTU
KRUVAZİYER FİRMALARININ TÜRKİYE YÖNETİCİLERİ KUŞADASI'NDA BULUŞTU
KRUVAZİYER FİRMALARININ TÜRKİYE YÖNETİCİLERİ KUŞADASI'NDA BULUŞTU

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Kuşadası, Türkiye, Turizm, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KRUVAZİYER FİRMALARININ TÜRKİYE YÖNETİCİLERİ KUŞADASI'NDA BULUŞTU - Son Dakika


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SON DAKİKA: KRUVAZİYER FİRMALARININ TÜRKİYE YÖNETİCİLERİ KUŞADASI'NDA BULUŞTU - Son Dakika
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