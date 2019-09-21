Son Dakika Haberleri: Kruvaziyer gemileri İzmir Limanı'na yeniden demir atacak
Son Dakika Ekonomi Haber

Kruvaziyer gemileri İzmir Limanı'na yeniden demir atacak

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) iş birliğinde kruvaziyer gemilerinin, İzmir'e yeniden düzenli seferler yapmaya başlayacağının müjdesi verildi.

Kruvaziyer gemileri İzmir Limanı'na yeniden demir atacak, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) iş birliğinde kruvaziyer gemilerinin, İzmir'e yeniden düzenli seferler yapmaya başlayacağının müjdesi verildi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş'in, İtalya'nın Cenova şehrinde Costa firmasıyla yaptıkları görüşmeler sonucunda, kruvaziyer gemilerin İzmir'e düzenli olarak gelmesi için uzun süreli iş birliği kararı alındı. Mayıs 2017'den beri İzmir'e uğramayan kruvaziyer gemilerinin, Aralık 2020'de yeniden İzmir Limanı'na demirleneceği ifade edildi. Kruvaziyer gemilerinin İzmir Körfezi gelişinin, 2021 ve sonrasında da devam edeceği bilgileri aktarılırken, her bir kruvaziyer gemisinde yaklaşık 3 bin kişinin yolculuk yaptığı ifade edildi. Bu yolla 2023'ten itibaren İzmir'e bir milyona yakın ek turistin gelmesi hedeflendiği açıklandı.


İzmir'in turizminin gelişebilmesi için körfezin büyük bir değer olduğunu ifade eden Başkan Soyer, "Seçim vaadimizin kısa sürede gerçekleşecek olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Kruvaziyer turizminin yeniden canlanması, İzmir esnafına da ciddi katkı sağlayacak" dedi.


İTO Başkanı Mahmut Özgener de, "Ticaret odasının bir yılı aşkın süredir yürüttüğü çalışmaların olumlu neticelenmesi hepimiz için gurur kaynağı. İzmir'in ekonomisinin gelişmesi için limanın canlanması büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.


Kruvaziyer gemilerinin İzmir'e yeniden gelmesi Tunç Soyer'in seçim vaatleri arasında yer alıyordu. İTO ise Nisan 2018'den bu yana konu hakkında kapsamlı bir çalışma sürdürüyordu. İBB ve İTO'nun kruvaziyer turizmini desteklemek konusundaki ortak çalışmaları artarak devam edeceği bildirildi. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de saldırıya uğrayan oyuncu Şevket Çoruh'un darp edildiği yeni görüntüler ortaya çıktı
İş için gittiği Amerika'da yazılım öğrenip kendi sosyal medya platformunu kurdu Alman Commerzbank 4 bin 300 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor Galatasaray'a yeni sponsor! 6 milyon 550 bin lira gelir elde edilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 14:05:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kruvaziyer gemileri İzmir Limanı'na yeniden demir atacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]