 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail-Hamas çatışmaları sonrası kruvaziyer gemileri rotayı Türkiye'ye çevirdi! 30 bin turist gelecek - Son Dakika

İsrail-Hamas çatışmaları sonrası kruvaziyer gemileri rotayı Türkiye'ye çevirdi! 30 bin turist gelecek

Son Güncelleme: 14.10.2023 14:59

Doğu Akdeniz seferlerini yapan kruvaziyerler, İsrail Hayfa Limanı'na gidişleri iptal olduğu için, rotalarını Ege Bölgesi'ndeki Kuşadası, İzmir, Marmaris, Bodrum limanlarına çevirdi. Çatışmalar sonrası İzmir Limanı'na şu ana kadar 12 gemi rezervasyon yaparken, bu gemiler kente 30 bin turist getirecek.

Doğu Akdeniz seferlerini gerçekleştiren uluslararası kruvaziyer işletmeleri, İsrail ve Filistin'de yaşanan çatışmalar ve son gelişmeler nedeniyle İsrail Hayfa Limanı seferleri iptal olunca rotalarını Ege'ye çevirdi. Kruvaziyer hizmet veren gemiler rotalarına Ege Bölgesi'ndeki Kuşadası, İzmir, Marmaris, Bodrum limanlarını ekledi. Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, sefer değişikliği nedeniyle yalnızca İzmir değil İstanbul, Marmaris ve Bodrum'daki limanlara da kruvaziyerlerin geleceğini belirterek, İzmir Limanı'na ise 12 geminin rezervasyon yaptırdığını söyledi.

İsrail-Hamas çatışmaları sonrası kruvaziyer gemileri rotayı Türkiye'ye çevirdi! 30 bin turist gelecek

"GEMİLER İZMİR'E YAKLAŞIK 30 BİN YOLCU GETİRECEK"

İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizmi Derneği Başkanı Korhan Bilgin, "İzmir'e gelecek olan 8 gemiler yaklaşık 25 bin, 30 bin yolcu getirecek. Kuşadası Limanı için bu kadar kesin konuşamıyoruz çünkü ekim ayı Kuşadası Limanı'nın zaten en yoğun olduğu aylardan biri. Hemen hemen her gün 2-3 gemi geliyor yani liman kapasitesi doğrultusunda dolu. Bu gemiler İsrail'e gidemeyen gemiler. Yani, İsrail'in Hayfa Limanı'ndan indi bindi limanı olması sebebiyle yolcu alamayacak. Bu gemiler Güney Akdeniz'de ya Mısır ya Kıbrıs ya da Türkiye'nin Güney limanlarında Fethiye, Alanya, Marmaris'i tercih edecek. Dolayısıyla İsrail Limanı'nı iptal edenler burada yoğunluk oluşturdu" dedi.

İsrail-Hamas çatışmaları sonrası kruvaziyer gemileri rotayı Türkiye'ye çevirdi! 30 bin turist gelecek

"BİZİM AÇIMIZDAN OLUMLU"

Bazı firmaların bu limanlarda çalışmasının ileriki yıllarda bir alışkanlık getirebileceğini söyleyen Bilgin, "Bu durum bizim açımızdan olumlu. Bölge açısından olumlu. Doğu Akdeniz bölgesine çok fazla gemi gitmiyor. Gelseler de İsrail ve Güney Kıbrıs limanlarını tercih ediyorlar. Bu sebeple Fethiye, Alanya, Marmaris gemi alacağı için mutluyuz. 2023 Kuşadası için bir rekorlar senesi oldu. 1 milyon turist beklentisiyle çıktık fakat 750 bin turistle bitireceğiz sezonu. Çeşme Limanı'nda 45 bin yolcumuz var. Bu bir rekordur. İzmir Limanı'mız için sezon o kadar aktif geçmedi. Bu da İzmir Limanı'nda birtakım sorunların olduğunu, birtakım pazarlama ünitelerinin devreye girmesi gerektiğini gösteriyor. Marmaris geçen senelere oranla yine biraz zayıf geçti ama buna rağmen Kuşadası ve Bodrum Limanı aynı liman işletmecisi tarafından yapılan çalışmalar ve pazarlamalarla çok dolu geçti. Önümüzdeki sene Kuşadası'nda kesinlikle 1 milyon turistimiz var. Bunun teyidini verdiler" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Doğu Akdeniz, İsrail, İzmir, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Turizm İsrail-Hamas çatışmaları sonrası kruvaziyer gemileri rotayı Türkiye'ye çevirdi! 30 bin turist gelecek - Son Dakika


Son Dakika
17:24 Orduya gönüllü katılan 95 yaşındaki İsrailli yaşlı adam nefret kustu: Ailelerini, çocuklarını yok edin
17:25 Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'de yaklaşık 300 civarında çifte uyruklu Türk vatandaşımız var
17:14 Son Dakika: Bolu'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:28 UEFA'dan İsmail Kartal'a beklenmedik men cezası
16:26 Oyuncu Sıla Türkoğlu'nun estetiksiz hali ortaya çıktı
16:19 Galatasaray'da yönetim kurulu oy birliğiyle ibra edildi
16:18 Hamas'ın yarı çıplak halde kamyonda gezdirdiği kadının telefonundan ailesine mesaj gitti
15:53 Dünyanın en çekici futbolcusu Lehmann, kendisine 1 gece için yapılan ahlaksız teklifi ifşa etti
15:36 Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki durumu görüştü
15:31 Hamas'tan Türkiye'ye çağrı: İsrail'e müdahale etmelisiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2023 17:57:32. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail-Hamas çatışmaları sonrası kruvaziyer gemileri rotayı Türkiye'ye çevirdi! 30 bin turist gelecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement