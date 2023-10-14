İsrail-Hamas çatışmaları sonrası kruvaziyer gemileri rotayı Türkiye'ye çevirdi! 30 bin turist gelecek

Doğu Akdeniz seferlerini gerçekleştiren uluslararası kruvaziyer işletmeleri, İsrail ve Filistin'de yaşanan çatışmalar ve son gelişmeler nedeniyle İsrail Hayfa Limanı seferleri iptal olunca rotalarını Ege'ye çevirdi. Kruvaziyer hizmet veren gemiler rotalarına Ege Bölgesi'ndeki Kuşadası, İzmir, Marmaris, Bodrum limanlarını ekledi. Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, sefer değişikliği nedeniyle yalnızca İzmir değil İstanbul, Marmaris ve Bodrum'daki limanlara da kruvaziyerlerin geleceğini belirterek, İzmir Limanı'na ise 12 geminin rezervasyon yaptırdığını söyledi.

"GEMİLER İZMİR'E YAKLAŞIK 30 BİN YOLCU GETİRECEK"

İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizmi Derneği Başkanı Korhan Bilgin, "İzmir'e gelecek olan 8 gemiler yaklaşık 25 bin, 30 bin yolcu getirecek. Kuşadası Limanı için bu kadar kesin konuşamıyoruz çünkü ekim ayı Kuşadası Limanı'nın zaten en yoğun olduğu aylardan biri. Hemen hemen her gün 2-3 gemi geliyor yani liman kapasitesi doğrultusunda dolu. Bu gemiler İsrail'e gidemeyen gemiler. Yani, İsrail'in Hayfa Limanı'ndan indi bindi limanı olması sebebiyle yolcu alamayacak. Bu gemiler Güney Akdeniz'de ya Mısır ya Kıbrıs ya da Türkiye'nin Güney limanlarında Fethiye, Alanya, Marmaris'i tercih edecek. Dolayısıyla İsrail Limanı'nı iptal edenler burada yoğunluk oluşturdu" dedi.

"BİZİM AÇIMIZDAN OLUMLU"

Bazı firmaların bu limanlarda çalışmasının ileriki yıllarda bir alışkanlık getirebileceğini söyleyen Bilgin, "Bu durum bizim açımızdan olumlu. Bölge açısından olumlu. Doğu Akdeniz bölgesine çok fazla gemi gitmiyor. Gelseler de İsrail ve Güney Kıbrıs limanlarını tercih ediyorlar. Bu sebeple Fethiye, Alanya, Marmaris gemi alacağı için mutluyuz. 2023 Kuşadası için bir rekorlar senesi oldu. 1 milyon turist beklentisiyle çıktık fakat 750 bin turistle bitireceğiz sezonu. Çeşme Limanı'nda 45 bin yolcumuz var. Bu bir rekordur. İzmir Limanı'mız için sezon o kadar aktif geçmedi. Bu da İzmir Limanı'nda birtakım sorunların olduğunu, birtakım pazarlama ünitelerinin devreye girmesi gerektiğini gösteriyor. Marmaris geçen senelere oranla yine biraz zayıf geçti ama buna rağmen Kuşadası ve Bodrum Limanı aynı liman işletmecisi tarafından yapılan çalışmalar ve pazarlamalarla çok dolu geçti. Önümüzdeki sene Kuşadası'nda kesinlikle 1 milyon turistimiz var. Bunun teyidini verdiler" diye konuştu.