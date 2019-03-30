Kruvaziyer Gemisi Şiddetli Rüzgarda Limana Güçlükle Yanaştı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Malta bayraklı kruvaziyer gemisi 'Celestyal Olympia', limana yanaşamadı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Malta bayraklı kruvaziyer gemisi 'Celestyal Olympia', limana yanaşamadı. Bir süre açıkta bekletilen gemi, daha sonra kılavuz kaptan ve liman işletmesinin römorkörleri eşliğinde demir attı.



Kuşadası'nda zaman zaman hızı 60 kilometreyi aşan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Bu yıl 470 yolcusuyla Kuşadası'na 5'inci seferini gerçekleştiren Malta bayraklı kruvaziyer gemisi 'Celestyal Olympia'nın personeli de, sabah şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Gemi, şiddetli rüzgar nedeniyle limana yanaşamadı. 'Celestyal Olympia', bir süre açıkta demirleyerek, rüzgarın dinmesi beklendi. Liman Başkanlığının uygun hava koşullarının oluşması üzerine izin vermesiyle açıkta bekleyen gemi, kılavuz kaptan ve liman işletmesinin römorkörleri eşliğinde sorunsuz bir şekilde limana yanaştı.



Gemiden inen turistler, hazırlanan tur programlarına katılmak üzere otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana gibi ören yerlerine götürüldü. Turistlerin bir bölümü ise şehir merkezini gezmeyi tercih etti.



Liman Müdürü Aziz Güngör, Ege Bölgesi'nde süren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Kuşadası Körfezi'nde de etkisini gösterdiğini belirterek, "Gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına dolayısıyla denizde akıntı gerçekleşti. Kruvaziyer gemisi 'Celestyal Olympia', Egeport limanının deneyimli kadrosu, deniz araçlarının koordineli çalışması ile sorunsuz bir şekilde limanımıza yanaştı" dedi.



- Aydın

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Akşener'in "Erdoğan Verdi" Dediği Çantanın İçinden Çıkanlar Belli Oldu

Etkili Olan Kar Yağışı Doğu Anadolu'ya Yeniden Gelinlik Giydirdi

Yardımsever Öğretmen Donmak Üzereyken Bulduğu Köpeği Kilometrelerce Kucağında Taşıdı

Erdoğan, Operasyon İçin Sinyal Verdi: Seçimden Sonra Sahada Çözeceğiz