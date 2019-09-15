Kruvaziyer turizmde Kuşadası'nın hedefi 1 milyon turist

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Almanya'nın Hamburg şehrinde düzenlenen Avrupa'nın en büyük kruvaziyer turizm fuarı Seatrade Europe'a katıldı. Kuşadası'na ve Türkiye'ye gemi ve turist getiren birçok acenta ve firmanın yetkilileri ile bir araya gelen Başkan Günel, "Kruvaziyer turizmdeki payımızı daha da artıracağız. Türkiye'deki liderliğimizi de kimseye bırakmaya niyetli değiliz" dedi.



Avrupa'nın en büyük Kruvaziyer ve Nehir turizmi fuarı olan Seatrade Europe Almanya'nın Hamburg şehrindeki Messe Kongre ve etkinlik merkezinde kapılarını bir kez daha kruvaziyer turizminin profesyonellerine açtı. 3 gün süren fuara dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olan ve Kuşadası Limanı'nı da işleten Global Ports yöneticileri ile birlikte katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 3 gün boyunca sektörün profesyonelleri bir araya gelerek sektörle ilgili değerlendirmeler ve çalışmalar gerçekleştirdi. 300'den fazla firma ve 5 bin civarında katılımcının yer aldığı Avrupa'nın en büyük kruvaziyer fuarı, son dönemde kruvaziyer turizmindeki hızlı gelişmeler ve gelecek dönemde ortaya çıkacak yeni pazarların ve piyasa analizlerinin yapılabilmesi açısından büyük önem taşıyor.



Fuarı değerlendiren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Mayıs ayında Akdeniz Limanlar Birliği Medcruise genel kurulunu Kuşadası'nda gerçekleştirdik. Kruvaziyer sektörünün en büyük oyuncularını kentimize ağırlama fırsatını değerlendirdik. Bugün ise sektörün en önemli fuarına katılarak Türkiye'nin en önemli kruvaziyer limanı olma özelliğine sahip ve çevresindeki tarihi ve kültürel değerler nedeniyle konuklara benzersiz seçeneklerini anlatma fırsatı yakaladık. Yaptığımız görüşmelerde Kuşadası Limanı'nın potansiyeline sektördekilerin imrenerek yaklaştığını gördük, bu da Kuşadası için Kruvaziyer turizminin ne kadar önemli olduğunu anlamaya yetti. Son yıllarda kruvaziyer sektöründe büyük bir sıkıntı yaşandığı ortadadır. Yıllık 10 milyon A kategorideki turist Kruvaziyer turizmini seçiyor. Geçmişte Kuşadası yıllık 700 bin yolcu seviyelerine yaklaşmıştı. Son yıllarda ise 200 bin yolcu sayısına kadar düştü. Coğrafyamızda yaşanan ancak Kuşadası'nın hiç hak etmediği sefer iptalleri karşılaştık. Bu sıkıntıları aşmak için elimizdeki tüm imkanları kullanıyoruz. Tanıtım da bunların en başında geliyor. Kuşadası' da sektörün cazibesini çekecek projelerimizi hazırlıyoruz. Kuşadası yeni destinasyonları ile Kruvaziyer acentaları için cazibe merkezi olacak. Hedefimiz önümüzdeki yıldan itibaren pazardaki payımızı yeniden geri almak ve hak ettiğimiz noktaya gelmek. Kuşadası olarak sektördeki son derece hızlı gelişim ve yeni pazar oluşumlarını göz önünde bulundurarak Kuşadası'nın vazgeçilmezi olan Kruvaziyer turizminden kentimizin ve halkımızın üst seviyede pay alması için gereken çalışmaları en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Kuşadası kruvaziyer turizmin başkentidir. Sektördeki liderliğimizi sürdürerek payımızı daha da artıracağız " dedi. - AYDIN