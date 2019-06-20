Kruvaziyer turizmi eski günlerine geri döndü
1 saat önce
Türkiye'de en fazla kruvaziyerin geldiği Kuşadası Ege Port Limanı, yılın ilk 5 ayında 40 gemiyi ağırlayarak eski günlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:13
'de en fazla kruvaziyerin geldiği Kuşadası Ege
Port Limanı, yılın ilk 5 ayında 40 gemiyi ağırlayarak eski günlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor.
Youtube'dan iki önemli değişiklik
Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı
Galatasaray ile adı anılan Welbeck için resmi açıklama!
Gezici Araştırma: İstanbul seçimi anketimizi kamuoyuna açıklamayacağız