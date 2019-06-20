Son Dakika Haberleri: Kruvaziyer turizmi eski günlerine geri döndü
Son Dakika Ekonomi Haber

Kruvaziyer turizmi eski günlerine geri döndü

1 saat önce

Türkiye'de en fazla kruvaziyerin geldiği Kuşadası Ege Port Limanı, yılın ilk 5 ayında 40 gemiyi ağırlayarak eski günlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kruvaziyer turizmi eski günlerine geri döndü, System.String[]
Türkiye'de en fazla kruvaziyerin geldiği Kuşadası Ege Port Limanı, yılın ilk 5 ayında 40 gemiyi ağırlayarak eski günlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:13 
Ege, Kuşadası, Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Youtube'dan iki önemli değişiklik Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı Galatasaray ile adı anılan Welbeck için resmi açıklama! Gezici Araştırma: İstanbul seçimi anketimizi kamuoyuna açıklamayacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 15:14:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kruvaziyer turizmi eski günlerine geri döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]