Kruvaziyer turizminde koronavirüs sonrası Akdeniz limanlarına ilgi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kruvaziyer turizminde koronavirüs sonrası Akdeniz limanlarına ilgi - Son Dakika Ekonomi

Kruvaziyer turizminde koronavirüs sonrası Akdeniz limanlarına ilgi

6 saat önce

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, dünyanın önde gelen kruvaziyer turizm şirketlerinden Norwegian Cruise Line'ın, Uzakdoğu destinasyonundaki seferlerini iptal ederek gemilerinin yönünü Akdeniz'e çevirdiğini ifade etti.

Kruvaziyer turizminde koronavirüs sonrası Akdeniz limanlarına ilgi, System.String[]

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, dünyanın önde gelen kruvaziyer turizm şirketlerinden Norwegian Cruise Line'ın, Uzakdoğu destinasyonundaki seferlerini iptal ederek gemilerinin yönünü Akdeniz'e çevirdiğini ifade etti.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün etkilerinin turizm sektöründe de hissedilmeye devam ettiğini kaydetti.

Kruvaziyer gemilerde Uzakdoğu seferlerinde iptal haberleri gelmeye başladığını kaydeden Öztürk, "İnsanlığı tehdit eden bu salgın nedeniyle üzüntülüyüz. En büyük dileğimiz bu salgının insanlığa ve küresel ekonomiye daha fazla zarar vermeden önlenebilmesidir. Bu gelişmelerden dünya kruvaziyer sektörü de olumsuz etkilendi. Salgın nedeniyle Norwegian Cruise firması gemilerini Uzakdoğu yerine Akdeniz'e yönlendirdi." ifadelerini kullandı.

Mevcut tabloda Akdeniz ve Türkiye'nin güvenli liman olarak görülmesinin memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Öztürk, "2020'de Kuşadası Limanı'na 12 sefer planlayan firma, koronavirüs endişesiyle bu limana 60 bin yolcu kapasiteli ilave 30 sefer daha koydu. Yakın zamanda Norwegian Cruise firmasını diğer kruvaziyer operatörlerinin de takip edeceği ifade ediliyor. Kuşadası Limanı'nın yanı sıra İzmir Limanı ve ülkemizin diğer yolcu limanlarına da yeni seferlerin düzenlenebileceği tahmin ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uzakdoğu, Akdeniz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

750 milyon dolar harcanan Ankapark kapatıldı
TEB'den emeklilere 2 bin 500 TL'ye varan promosyon Koronavirüsü en geç 2 saatte tespit eden yerli kit üretildi Genel Sekreter Yardımcılığından istifa eden Yeşim Meltem Şişli, İBB'nin sitesinde görevinde gözüküyor

Son Dakika Haberleri
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Mahrem fotoğrafları ifşalanan Aslı Bekiroğlu kameralar karşına geçti
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 22:52:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kruvaziyer turizminde koronavirüs sonrası Akdeniz limanlarına ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]