"Kruvaziyer Turizminin Dünü, Bugünü ve Geleceği" konuşuldu - Son Dakika

"Kruvaziyer Turizminin Dünü, Bugünü ve Geleceği" konuşuldu

18.04.2021 13:46

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından 45'inci "Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında 'Kruvaziyer Turizminin Dünü, Bugünü, Geleceği' konulu çevrim içi panel düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından 45'inci "Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında 'Kruvaziyer Turizminin Dünü, Bugünü, Geleceği' konulu çevrim içi panel düzenlendi.

Turizm konusunda farkındalığı artırmak, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe, Prof. Dr. Nabi Avcı, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Galataport İstanbul Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, University of South Florida Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Oktay Emir ve Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökçe Yüksek konuşmacı olarak katıldı.

"Türkiye turizm için büyük bir potansiyele sahip"

Prof. Dr. Nabi Avcı panelin açılış konuşmasında, Türkiye'nin turizm için büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve yalnızca deniz, kum, güneş turizmiyle yetinilmeyerek, Türkiye'de birçok turizm türünün geliştirilebileceğine dikkat çekti. Türkiye Turizm Stratejisi 2023 planının da bu doğrultuda oluşturulduğunu ifade eden Prof. Dr. Avcı, "Kruvaziyer turizminin diğer turizm türlerinden ayrılan farklı bir tüketici profili var. Dolayısıyla ülkemizde kruvaziyer turizminin daha kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, Türkiye'nin de içinde bulunduğu birçok ülke için önemli bir iş birliği potansiyeli taşıyacaktır" dedi.

"Panelin oldukça faydalı olacağını düşünüyorum"

Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, bu yıl 45.'si düzenlenen Turizm Haftası'nı kutlayarak başladığı konuşmasında, ülkemizde turizmin çeşitlendirmesi bağlamında Kruvaziyer turizminin önemli bir potansiyel taşıdığını vurguladı. Kruvaziyer turizminin ülkemizde diğer turizm türleri arasında daha büyük bir paya sahip olmasında bu panelin oldukça faydalı olacağını düşündüğünü ifade eden Prof. Dr. Erdal, etkinliğe katılan tüm konuşmacılara ve etkinlik düzenleme ekibine de teşekkürlerini iletti.

"Turizm ekonomik kalkınmanın önemli bir lokomotifidir"

Panelin moderatörlüğünü yürüten Turizm Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Oktay Emir, turizmin ekonomik kalkınmanın önemli bir lokomotifi olduğunu belirterek, düzenlenen bu panelin üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'de, kruvaziyer turizmi konusundaki farkındalığı arttıracağını vurguladı. Panele konuşmacı olarak katılan Güney Florida Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu, Covid-19 pandemisinden önce ve sonra kruvaziyer turizminin küresel ölçekte bir pazar analizini yaptığını konuşmasında, cruise gemilerinde pandemiden sonra hijyen unsuruna verilen önemin daha da arttığını vurguladı.

Galataport Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan ise konuşmasında limanların medeniyetlerin ve kültürlerin buluşma noktası olma noktasındaki kritik önemini belirterek, Galataport İstanbul'un konumu itibarıyla çok özel bir noktada olduğunu vurguladı. Ayan konuşmasında ayrıca, İstanbul Boğazı'nın korunmasında ve sürdürülebilir bir gelişmenin sağlanmasında kritik öneme sahip olan Galataport İstanbul limanının öne çıkan özelliklerinden bahsetti.

Yüksek, "Yüzen Destinasyonlar" konusu üzerinde durdu

Turizm Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gökçe Yüksek konuşmasında, 'Yüzen Destinasyonlar' başlığıyla geleceğin yüzen yapılarından söz ederek, gelecekte bu konuda yapılacak olan akademik araştırmaların, turizm ulaştırması ve pazarlamasındaki güncel eğilimler gibi konulara yoğunlaşmasının faydalı olacağını vurguladı. - ESKİŞEHİR

Kruvaziyer Turizminin Dünü, Bugünü ve Geleceği konuşuldu

Turizm Fakültesi, Münir Karaloğlu, Kruvaziyer, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Kruvaziyer Turizminin Dünü, Bugünü ve Geleceği' konuşuldu - Son Dakika


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