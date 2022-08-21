Kuşadası'na 2 kruvaziyerle 4 bin 827 turist geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşadası'na 2 kruvaziyerle 4 bin 827 turist geldi

21.08.2022 15:40
Kuşadası'na 2 kruvaziyerle 4 bin 827 turist geldi

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki limana 2 gemiyle 4 bin 827 yolcu giriş yaptı.

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki limana 2 gemiyle 4 bin 827 yolcu giriş yaptı.

Kuşadası Ege Port Limanı'na 2 bin 713 yolcusuyla Bahama bayraklı "Vision Of The Seas" isimli kruvaziyer ile 2 bin 114 yolcusuyla Bermuda bayraklı "Azura" adlı kruvaziyer yanaştı.

Çoğunluğu ABD, Fransız ve İngiltere vatandaşı olan yolculardan bazıları, turlarla Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryam Ana Evi'ni gezdi.

Bazı turistler ise çarşı merkezindeki tarihi mekanları gezip alışveriş yapmayı tercih etti.

Azura'nın Kuşadası'nın ardından Rodos Limanı'na, Vision Of The Seas'in ise Santorini Limanı'na gideceği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Kuşadası'na tatile gelen doktor denizde boğuldu Kuşadası'na tatile gelen doktor denizde boğuldu Aydın haberleri... Birbirinden güzel gemi maketleri Kuşadası'ndan Türkiye'ye yayılıyor Aydın haberleri... Birbirinden güzel gemi maketleri Kuşadası'ndan Türkiye'ye yayılıyor
Kaynak: AA

Kuşadası, Aydın, Seas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'na 2 kruvaziyerle 4 bin 827 turist geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:57 Altıncı kez görüşen 6'lı masa toplantısında dikkat çeken olay! Partiler "Hep birlikte güzel yarınlara" paylaşımı yaptı
14:37 Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı: Direksiyon hakimiyetini kaybettim
14:28 Parti görüntüleriyle gündem olan Finlandiya Başbakanı Marin'e kadınlardan destek mesajları geliyor!
13:49 Antalya'da zehirli aslan balığını yakalamak için kıyasıya yarıştılar, tutulan balıklar ise ızgarada pişirilip yendi
13:47 Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihinin ertelendiği iddia edilmişti! İzleyiciyi mutlu eden haber geldi
13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine yarın toplanıyor! 6 önemli konu değerlendirilecek
12:55 Transferde sona gelindi! Galatasaray, Anthony Nwakaeme'ye imza attıracak
12:30 Öldürülen Dugin'in kızı, açıklamalarıyla tekrar gündem oldu: Ukraynalılar insan filan değil, daha sert olmamız lazım
12:02 18 yıl sonra ilişkilerine ikinci bir şans verdiler! Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk fotoğraflar
11:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingi öncesi konuşma yapan Bülent Arınç, AK Partililer tarafından yuhalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 15:40:46. #1.13#
SON DAKİKA: Kuşadası'na 2 kruvaziyerle 4 bin 827 turist geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement