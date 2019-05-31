Son Dakika Haberleri: Kruvaziyer yolcularına "mehterli" karşılama
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Kruvaziyer yolcularına "mehterli" karşılama

1 saat önce

Orient Queen isimli kruvaziyer, Alanya Limanı'na yanaştı.

Kruvaziyer yolcularına
Orient Queen isimli kruvaziyer, Alanya Limanı'na yanaştı.
Orient Queen'in çoğunluğu Lübnanlılardan oluşan 151 yolcusu limanda karanfillerle karşılandı. Alanya Belediyesi Mehteran Takımı'nın da hazır bulunduğu karşılamada, yolcuların büyük kısmı otobüslerle ören yerlerine götürüldü.
Bazı turistler ise ilçe merkezini gezmeyi tercih etti. Kruvaziyerle ilçeye yolcu getiren şirketin Alanya temsilcisi Bassam Hage, ilçeye ilk kruvaziyer seferini gerçekleştirdiklerini söyledi.
Normalde her pazartesi günü gelip adalara gittiklerini, bu sefer özel bir sefer yaptıklarını aktaran Hage, "Sezondan bir hafta önce sadece Beyrut'tan Alanya'ya sefer gerçekleştirdik. Yunan adaları ve Alanya'ya bu sezonda 24 sefer gerçekleştireceğiz." dedi.
Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp ise misafirleri en güzel şekilde ağırlayacaklarını dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:39 Kaynak: AA
Alanya Belediyesi, Orient, Alanya, Güncel
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