Son Dakika Haberleri: Kruvaziyerciler YEP ile umutlandı
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Kruvaziyerciler YEP ile umutlandı

29 dakika önce

İstanbul Yenikapı Kruvaziyer Limanı projesinin hayata geçirilmesine ilişkin hedef ve eylem planına, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) yer verilmesi sektörü umutlandırdı.

Kruvaziyerciler YEP ile umutlandı, System.String[]

İstanbul Yenikapı Kruvaziyer Limanı projesinin hayata geçirilmesine ilişkin hedef ve eylem planına, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) yer verilmesi sektörü umutlandırdı.

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:21 
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