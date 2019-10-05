Kruvaziyerciler YEP ile umutlandı
29 dakika önce
İstanbul Yenikapı Kruvaziyer Limanı projesinin hayata geçirilmesine ilişkin hedef ve eylem planına, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) yer verilmesi sektörü umutlandırdı.
İstanbul Yenikapı Kruvaziyer Limanı projesinin hayata geçirilmesine ilişkin hedef ve eylem planına, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) yer verilmesi sektörü umutlandırdı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:21
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