Krv 'Deki 2 Bin 500 Öğretmen Açığı 6 Kat Daha Artacak

BU açık sayesinde hükümetin 223 milyon Euro tasarruf sağladığını belirten Sosyal Demokrat Parti (SPD) KRV Eyalet Eğitim Politikaları Sözcüsü Jochen Ott, meclise sunduğu bir önergeyle elde edilen bu kaynağın okullara aktarılmasını istedi.

BU açık sayesinde hükümetin 223 milyon Euro tasarruf sağladığını belirten Sosyal Demokrat Parti (SPD) KRV Eyalet Eğitim Politikaları Sözcüsü Jochen Ott, meclise sunduğu bir önergeyle elde edilen bu kaynağın okullara aktarılmasını istedi. Sözcü Jochen Ott "Öğretmenler için ayrılan para burada. Ancak bu para öğretmenler ve okullar için kullanılmıyor. Derslerin boş geçmesi veya ders sürelerinin kısaltılması yerine öğretmenler atanmalı. Gerekirse dışarıdan öğretmen görevlendirilmeli" dedi. Öte yandan yapılan bir araştırmaya göre gelecek 10 yıl içinde KRV okullarında öğretmen açığının daha da büyüyerek ihtiyaç duyulan öğretmen sayısının 15 bini bulacağı tahim ediliyor.



ÖĞRETMENLİK CAZİP HALE GETİRİLMELİ İktidar ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partili Eyalet Meclis milletvekili ve partisini Mali Politikalar Sözcüsü Arne Moritz ise öğretmen açığını kapatmak için hükümetin öğretmenlik mesleğini cazip hale getirecek politikaları hayata geçirmesi gerektiğini savundu. Eğitim ve Bilim Sendikası'nın (GEW) KRV Şube Başkanı Dorothea Schäfer da ilkokul öğretmen açığının, lise öğretmenlerini bu okullara kaydırarak giderileceğinin mümkün olabileceğine işaret ederken "Ancak yasal engeller var. Öncelikli olarak bu engellerin ortadan kaldırılmalı" dedi.

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