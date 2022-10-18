KRYNİCA-ZDROJ - Polonya'da "altın" sonbahar - Son Dakika
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KRYNİCA-ZDROJ - Polonya'da "altın" sonbahar

18.10.2022 11:18

Polonya'nın Nowy Sacz kentindeki Krynica Zdroj kasabasında ağaçlar, sonbaharın gelişiyle sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına büründü.

Polonya'nın Nowy Sacz kentindeki Krynica Zdroj kasabasında ağaçlar, sonbaharın gelişiyle sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına büründü. Vatandaşlar, ağaçların arasında yer alan ahşap yolda yürüyüş yaptı.

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Kaynak: AA

Polonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KRYNİCA-ZDROJ - Polonya'da 'altın' sonbahar - Son Dakika

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SON DAKİKA: KRYNİCA-ZDROJ - Polonya'da "altın" sonbahar - Son Dakika
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