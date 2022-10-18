Polonya'nın Nowy Sacz kentindeki Krynica Zdroj kasabasında ağaçlar, sonbaharın gelişiyle sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına büründü. Vatandaşlar, ağaçların arasında yer alan ahşap yolda yürüyüş yaptı.
Kaynak: AA
Polonya, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › KRYNİCA-ZDROJ - Polonya'da 'altın' sonbahar - Son Dakika
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