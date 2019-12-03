Son Dakika Haberleri: Krysten Ritter'ın ilk romanı Türk okuruyla buluşuyor
Son Dakika Magazin Krysten Ritter'ın ilk romanı Türk okuruyla buluşuyor - Son Dakika Magazin

Krysten Ritter'ın ilk romanı Türk okuruyla buluşuyor

6 saat önce

Şenlik Ateşi adıyla Türkçeleştirilen kitap, İthaki Yayınları etiketiyle 5 Aralık'ta raflara çıkıyor.

Krysten Ritter'ın ilk romanı Türk okuruyla buluşuyor, System.String[]

Şenlik Ateşi adıyla Türkçeleştirilen kitap, İthaki Yayınları etiketiyle 5 Aralık'ta raflara çıkıyor. Kitap, gizemler ve tehlikelerle bezeli geçmişine yolculuk eden bir kadının ters köşelerle dolu macerasını anlatıyor.


Kitabın konusu şöyle: Abby Williams, on yıl önce nahoş anılarını toprağa gömüp, lise hayatını kabusa çevirmiş olan insanları ve ailesini geride bırakarak büyüdüğü Barrens kasabasını terk etmiştir. Artık Şikago'da bir çevre avukatı olan Abby, şehirde güzel bir dairede yaşıyor, tatmin edici bir işte çalışıyor ve geçmişini düşünmekten kaçınıyordur.


Fakat Abby yeni bir dava yüzünden kasabası Barrens'a dönmek zorunda kalınca eski yaraları tekrar kanamaya başlar. Kasabanın belkemiği olan ve herkesin sevdiği Optimal Şirketi'ni araştırmaya gönderilen Abby, on yıl önce popüler kız Kaycee Mitchell ve arkadaşlarının sebep olduğu Barrens'ın en büyük skandalı ile şu anki soruşturma arasında garip bağlantılar bulur.


Bu skandaldan sonra ortadan kaybolan Kaycee'ye gerçekte neler olduğunu öğrenmek için çabalayan Abby hayal ettiğinden daha rahatsız edici sırları açığa çıkaracaktır: "Oyun" adında, kasabayı ve orada yaşayanları tehdit eden, tehlikeli bir ritüel.

İthaki Yayınları, Aralık, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:27 
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