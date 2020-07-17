KSBÜ, 15 Temmuz şehitleri anısına lokma dağıtımı gerçekleştirdi - Son Dakika

KSBÜ, 15 Temmuz şehitleri anısına lokma dağıtımı gerçekleştirdi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) tarafından, 15 Temmuz şehitleri anısına lokma dağıtımı yapıldı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) tarafından, 15 Temmuz şehitleri anısına lokma dağıtımı yapıldı.

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Zafer Meydanı'nda gerçekleşen lokma dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Maske kuralına dikkat eden vatandaşlar, şehitlerimiz için dua okudu.


Lokma dağıtımına Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Milletvekileri Ceyda Çetin Erenler ve Ahmet Erbaş, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, KSBÜ Rektör Prof. Dr. Vural Kavuncu ve diğer protokol üyeleri katılım sağladı.


Rektör Kavuncu lokma dağıtımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "O gece göğsünü siper eden şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet, gazilerimize sağlıklı ömür diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KSBÜ, 15 Temmuz şehitleri anısına lokma dağıtımı gerçekleştirdi - Son Dakika
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