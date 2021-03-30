KSBÜ'de Kariyer Günleri - Son Dakika

KSBÜ'de Kariyer Günleri
30.03.2021 11:21
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Kariyer ve Mezun Merkezi (KAMER) Koordinatörlüğü'nde gerçekleştirilen 'Kariyer Günleri' etkinliği başladı.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Kariyer ve Mezun Merkezi (KAMER) Koordinatörlüğü'nde gerçekleştirilen 'Kariyer Günleri' etkinliği başladı.
Etkinlik hakkında bilgi veren KSBÜ KAMER Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yakup Gülekçi, "Sağlık Üniversitesi olarak kariyer bilincinin yükseköğretimin erken döneminde şekillenmesi ve öğrencilerimizde iş hayatının beklentileri, hazırlık süreçleri ve dinamikleri konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla 'Kariyer Günleri' etkinliğini düzenledik. Öğrencilerimiz eğitim materyallerine 'keyps' ve 'obs' sisteminden ulaşabilirler" dedi. - KÜTAHYA
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