KSBÜ'de Masa Tenisi Turnuvası

Açılış karşılaşmasının ardından ön eleme için eşleşen personellerimiz turnuvaya başladı. - KÜTAHYA

Perçin Renders, çiçekten dolayı teşekkürlerini ileterek, pandemi koşullarına uygun yapılacak turnuvada personellere başarılar diledi.

SKS Daire Başkanı Darcan, Rektör Yardımcısı Perçin Renders'e çiçek takdiminde bulunarak, Öğretmenler Günü'nü kutladı. Darcan, "Bu turnuva öğretmenlerimiz adına düzenleniyor. Tüm öğretmenlerimize saygılarımızı sunuyoruz" dedi.

Turnuvanın açılış karşılaşmasını SKS Daire Başkanı Öğr. Gör. Sinan Darcan ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Duygu Perçin Renders yaptı. Karşılaşmadaki mücadele alkış aldı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) tarafından, pandemi koşullarına uygun 24 Kasım Öğretmenler Günü Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi.

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