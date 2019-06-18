KSBÜ'de mezuniyet sevinci
1 saat önce
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden (KSBÜ) mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:43 Kaynak: AA
Sağlık Bilimleri Üniversitesinden (KSBÜ) mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi. Rektör
Prof. Dr. Vural Kavuncu
, Dumlupınar
Spor Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, yeni kurulan KSBÜ'nün kısa zamanda büyük mesafe katettiğini söyledi.
Mezunlara başarılar dileyen Kavuncu, öğrencilere hitaben, "İnsanlara ve insanlığa hizmet eden, ülkemize yararlı bireyler olmak adına her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Sizler, bizlerin her zaman aile ferdi olarak aramızdasınız ve şunu bilin ki bizler her daim sizlerin arkanızdayız." dedi.
Tören sonunda öğrencilere diplomaları verildi.
Google, şarkı sözlerini çalmakla suçlandı
Bir zamanlar Türkiye'nin en büyüğü olan Uzel traktör fabrikası yağmalanıyor
Son dakika! Bakanlık duyurdu: Turuncu listede 600 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü
NATO'dan kritik Türkiye açıklaması: Askeri ilişkiler kesinlikle pozitif