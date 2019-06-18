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KSBÜ'de mezuniyet sevinci

1 saat önce

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden (KSBÜ) mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

KSBÜ'de mezuniyet sevinci, System.String[]
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden (KSBÜ) mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.
Rektör Prof. Dr. Vural Kavuncu, Dumlupınar Spor Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, yeni kurulan KSBÜ'nün kısa zamanda büyük mesafe katettiğini söyledi.
Mezunlara başarılar dileyen Kavuncu, öğrencilere hitaben, "İnsanlara ve insanlığa hizmet eden, ülkemize yararlı bireyler olmak adına her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Sizler, bizlerin her zaman aile ferdi olarak aramızdasınız ve şunu bilin ki bizler her daim sizlerin arkanızdayız." dedi.
Tören sonunda öğrencilere diplomaları verildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:43 Kaynak: AA
Rektör, Kütahya, Güncel
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