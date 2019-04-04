Ksbü'den Yeni Nesil Eğitime Destek

Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) tarafından Kütahya
, Afyonkarahisar
, Manisa
ve Uşak
'ı kapsayan TR33 Bölgesi'nde başlatılan
Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı'nda (YENEP), Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) proje ortağı oldu.
KSBÜ'de düzenlenen törende, Rektör
Prof. Dr. Vural Kavuncu
ile İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Kavuncu, TR33 Bölgesi'ne hizmet veren ZEKA'nın, Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) kapsamında çocukların algoritmik düşünme, robotik kodlama ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kendin yap atölyelerinin kurulması ve burada görev alacak nitelikli eğitim kadrosunun oluşturulması için 10 milyon lira hibe vereceğini hatırlattı.
Programın hayata geçirilmesi için Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak'a bağlı 54 ilçedeki milli eğitim müdürlükleriyle protokol imzalandığını anımsatan Kavuncu, şöyle konuştu:
"Üniversitemiz, proje ortağı olarak sağlık sektörü ile sınırlı olmak üzere
atölye uygulamalarında kullanılacak sanal ve artırılmış gerçeklik uygulama içeriklerinin
geliştirilmesinde katkı sağlayacak. Bunun dışında teknolojik gelişmelerin yakın gelecekte
oluşturabileceği yenilikler ve bu yeniliklerin günlük yasama nasıl etki edeceği konusunda fikir
alışverişinde bulunacak. Ayrıca atölyelerde geleceğin sağlık sektörü çalışanlarının (üniversite
öğrencilerinin) tecrübe kazanabilmesi adına ilgili bölüm öğrencilerinin atölyelerde yardımcı
olarak görev almalarına yönelik Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ile iş birliği çerçevesinde
projenin sürdürülebilirliğine katkı sağlamış olacak."
Kavuncu, program sayesinde çocukların dünyadaki dijital değişim ve dönüşümü yakalayabileceğini sözlerine ekledi.