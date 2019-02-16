Son Dakika Haberleri: Ksiad'ın Şampiyonu May Fren Oldu

Ksiad'ın Şampiyonu May Fren Oldu

1 saat önce

Kayapa Sanayici ve İş Adamları Derneği (KSİAD) 6.Bowling Turnuvası heyecanlı bir final turuyla sona erdi.

Ksiad'ın Şampiyonu May Fren Oldu, System.String[]

KSİAD 6.Bowling Turnuvası finali 12 takımın mücadelesine sahne olurken finalin adına yakışır zevkli, heyecanı yüksek oyunlar oynandı. KSİAD tarafından Kayapa Islah Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firma çalışanları arasında birlik ve beraberliği arttırmak için hayata geçirilen, bowling turnuvası, Anatolium Rainbowl Bowling'te gerçekleştirilen finalle tamamlandı.

Şampiyon ödülünü Başkan Toy'dan aldı

Finalde şampiyonluğa MAY Fren takımı ulaşırken, Kayra Yemek takımı ikinciliği ve Burdoksan takımı da üçüncülüğü elde etti.

Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan May Fren takımı ödülünü KSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy'un elinden aldı.

Öte yandan turnuvada kadın ve erkek kategorilerinde en fazla skor yapan oyunculara da madalyaları KSİAD üyesi Tayfun Kurdal tarafından verildi. En iyi bayan oyuncu Melek Yılmaz olurken (Meha Otomotiv), en iyi erkek oyuncu ödülünü Hicabi Sıradur kazandı (May Fren)

Toy: Bu tarz etkinlikler devam edecek

Turnuvanın ödül töreninde konuşan KSİAD Başkanı Yalçın Toy; " Altıncısını düzenlediğimiz Bowling Turnuvası finallinin de sonuna geldik. Burada bulunan ve aktivitede olan her firmaya teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde çok keyifli bir etkinliği daha tamamladık. KSİAD olarak daha nicelerinde de beraber olacağız." şeklinde konuştu.

Centilmence mücadelelerin yaşandığı ve dostluğun kazandığı turnuva sonunda KSİAD üyeleri günün anısına pasta kesip gönüllerince eğlendiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:02 Kaynak: Bültenler

Organize Sanayi Bölgesi, Kayapa, Güncel
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